В Dying Light 2 начался кроссовер с "Ходячими мертвецами"

Посмотрите последний трейлер игры Dying Light 2, чтобы узнать, чего стоит ожидать от кроссовера The Walking Dead.
Во время этого недельного события в Dying Light 2 вы сможете выполнять ежедневные личные цели, чтобы разблокировать различные обложки комиксов, вдохновленные Dying Light 2 Stay Human и The Walking Dead, достичь цели по сбору коллекции, чтобы разблокировать талисман оружия The Walking Dead memento, выполнить еженедельную цель по убийству 850 врагов, чтобы разблокировать чертеж биты Нигана, и разблокировать шляпу Рика в качестве приза за выполнение глобальной цели по убийству 160 миллионов врагов.
Событие The Walking Dead для Dying Light 2 доступно с сегодняшнего дня, 26 июля до 2 августа.
Догадывался, что будет такая хрень, в виде скучнейших 7-ми дневных заданий + ещё награды ни о чём (кроме биты).