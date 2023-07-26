В Dying Light 2 нашли упоминание лошадей, которые могут появиться в грядущем дополнении ©

Привычный городской пейзаж Dying Light 2 может получить кардинальное изменение вместе с выходом второго дополнения для игры. Датамайнеры изучили недавно обновленные файлы игры и нашли там очень четкое описание контента из будущего расширения. Судя по всему, второе DLC для Dying Light 2 отправит игроков в совершенно новую зону, где нельзя будет обойтись без лошади.

Как сообщается, в файлах на актуальной версии игры уже сейчас можно обнаружить упоминание в коде совершенно новой области. Её размеры и структуру пока определить сложно, однако она точно не будет маленькой. Согласно информации от датамайнеров, для новой карты предусмотрены сразу несколько биомов с уникальными отличиями. Игроки смогут посетить сильно заболоченную местность и увидеть затопленные поселения, а самое главное — смогут оседлать лошадь.

Упоминание лошади также было обнаружено в недавно добавленных файлах Dying Light 2. В коде игры встречается целый список данных, отвечающих за управление лошадью, однако где она будет применяться пока неизвестно.

Напомним, ранее разработчики поделились первыми подробностями второго дополнения. Там они подтвердили, что игроков ждет новая локация и сюжет на 10 часов прохождения.