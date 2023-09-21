В Dying Light 2 появится огнестрел - Techland представила обзор предстоящего бесплатного контента

Techland представляет краткий обзор предстоящего нового бесплатного контента в Dying Light 2 Stay Human. В течение следующих нескольких месяцев игроки могут ожидать множество новых функций. Сюда входят новые миссии и мероприятия, такие как ориентированный на кооператив Tower Raid — ответ на запрос сообщества о рейдах по типу подземелий. Помимо прочего, в разработке также находятся новые варианты врагов, ремонт оружия, больше бесплатной экипировки, а также ножи и древковое оружие. И последнее, но не менее важное: чтобы дать игрокам еще больше инструментов разрушения, Techland представит в Dying Light 2 Stay Human огнестрельное оружие как еще один творческий способ уничтожения врагов.
Календарь был бы неполным без кроссоверов и внутриигровых событий. В октябре этого года Вилледор поприветствует кровожадных Сородичей из Vampire: The Masquerade и продолжит погружение в жуткий сезон событием Хэллоуина. Далее игроков ждет кроссовер с For Honor от Ubisoft, а завершится год зимним праздником.
Ну вот, это хорошо! И побольше желательно!
Так стоп. А где защитники отсутствия огнестрела в игре?
Возможно всем уже похер?
Так он и на релизе в урезаном виде был. Да и спустя столько времени всем пофиг уже, все кто хотел по несколько раз прошли и заходят просто пофаниться.
я не прошел
Ты про Janekste? Щас наверняка придёт излить душу.
Лучше бы добавили концовку со спасением сестры, а то в конце одно разочарование.
Прикол. Когда выйдет длс обязательно попробую
Молодцы ,продолжают поддерживать игру
Опять удар какой-нибудь палки-ковырялки будет эффективней выстрела из дробовика в голову.
> ремонт оружия
Надеюсь, бесконечный, а не как в 1 части
Игра после релиза поменялась в лучшую сторону, с обновленным паркуром и расчлененкой ваще кайф, надежда на 2 сюжетное длс
играл на релизе. там зомби все еще как бревна? (что пинаешь с крыши и он не меняя анимации улетает вниз. в отличии от 1 части, где с этим все было здорово). давно видел, что выходил патч для этого у них, но не знаю стало ли лучше тк не играл потом.
Нет, такого бреда там теперь нет.
Рэгдолл, правда - всё ещё не дотягивает до 1-й части.
А я все гадал , когда же шпалеры введут
Шикарно !
Ну наконец то, дождались