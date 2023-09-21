В Dying Light 2 появится огнестрел - Techland представила обзор предстоящего бесплатного контента

Сиквел паркур-экшена Dying Light, который на этот раз порадует глубоким сюжетом, проработанным сеттингом и ролевыми элементами.

Сюжет игры повествует о разгоревшейся в городе анархии, на смену которой пришли варианты самоуправления с городскими бандами. Главному герою предстоит своими решениями определять развитие событий в городе.

Каждое решение, принятое в процессе прохождения, приведет к ощутимым последствиям. Но если в течение дня идет борьба людей, то ночью, разумеется, на улицы вылезают монстры.