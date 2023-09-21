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Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
8.1 2 944 оценки

В Dying Light 2 появится огнестрел - Techland представила обзор предстоящего бесплатного контента

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monk70
Новости

Techland представляет краткий обзор предстоящего нового бесплатного контента в Dying Light 2 Stay Human. В течение следующих нескольких месяцев игроки могут ожидать множество новых функций. Сюда входят новые миссии и мероприятия, такие как ориентированный на кооператив Tower Raid — ответ на запрос сообщества о рейдах по типу подземелий. Помимо прочего, в разработке также находятся новые варианты врагов, ремонт оружия, больше бесплатной экипировки, а также ножи и древковое оружие. И последнее, но не менее важное: чтобы дать игрокам еще больше инструментов разрушения, Techland представит в Dying Light 2 Stay Human огнестрельное оружие как еще один творческий способ уничтожения врагов.

Календарь был бы неполным без кроссоверов и внутриигровых событий. В октябре этого года Вилледор поприветствует кровожадных Сородичей из Vampire: The Masquerade и продолжит погружение в жуткий сезон событием Хэллоуина. Далее игроков ждет кроссовер с For Honor от Ubisoft, а завершится год зимним праздником.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
slawok76

Ну вот, это хорошо! И побольше желательно!

9
sapov

Так стоп. А где защитники отсутствия огнестрела в игре?

6
spaMER_ID

Возможно всем уже похер?

4
pilko

Так он и на релизе в урезаном виде был. Да и спустя столько времени всем пофиг уже, все кто хотел по несколько раз прошли и заходят просто пофаниться.

4
pudovik1704 pilko

я не прошел

2
Tiktotayou124

Ты про Janekste? Щас наверняка придёт излить душу.

0
Ardolon

Лучше бы добавили концовку со спасением сестры, а то в конце одно разочарование.

4
DenisVTR

Прикол. Когда выйдет длс обязательно попробую

3
Mad_cloud

Молодцы ,продолжают поддерживать игру

3
TAPAKAH222

Опять удар какой-нибудь палки-ковырялки будет эффективней выстрела из дробовика в голову.

3
Purity_09

> ремонт оружия

Надеюсь, бесконечный, а не как в 1 части

2
TheDenStark

Игра после релиза поменялась в лучшую сторону, с обновленным паркуром и расчлененкой ваще кайф, надежда на 2 сюжетное длс

1
Lucrise

играл на релизе. там зомби все еще как бревна? (что пинаешь с крыши и он не меняя анимации улетает вниз. в отличии от 1 части, где с этим все было здорово). давно видел, что выходил патч для этого у них, но не знаю стало ли лучше тк не играл потом.

0
Tiktotayou124 Lucrise

Нет, такого бреда там теперь нет.

Рэгдолл, правда - всё ещё не дотягивает до 1-й части.

0
SHTOPOR93

А я все гадал , когда же шпалеры введут

0
Keegan Ross

Шикарно !

0
1barac9U7ada7

Ну наконец то, дождались

0