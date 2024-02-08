В Dying Light 2 Stay Human началось празднование Лунного нового года

Празднование Года Дракона в Dying Light 2 Stay Human началось 8 февраля в 14:00 по московскому времени и завершится в то же время 19 февраля. Во время внутриигровых праздников игроки могут каждый день получать различные Благословения Дракона, что дает преимущества в игровом процессе. На карте будут появляться встречи, в которых выжившие будут нуждаться в спасении. При этом игроки получат красные конверты, полные наград.
Собирая красные конверты, игроки также могут выполнять цели и бесплатно получать предметы из набора «Воин Дракона». Этот пакет также можно будет приобрести позднее за 500 DL Points. Это еще не все: на Pilgrim Outpost и через Twitch можно будет получить дополнительное бесплатное снаряжение/
очередная косметика... когда там уже полноценные обновы?
Хорошая всё таки игра. Без оценок, хуже, лучше первой части. Просто хорошая. Приятно в неё залипнуть время от времени. До сих пор стоит на компе и удалять её не собираюсь