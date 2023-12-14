В Dying Light 2 Stay Human начнётся рождественское событие 19 декабря

Dying Light 2 Stay Human готовится к очередному зимнему празднику. Начиная с 19 декабря, в 18:00 по московскому времени, Вилледор засияет событием «Дары свыше». Игроки смогут гулять по городу, украшенному сезонными украшениями, искать подарки Санты и даже сражаться с дядей Сноу за подарки. Есть также цели, которые нужно достичь, и награды, которые нужно выиграть, в том числе снаряжение и экипировка Зимних эльфов.

Настроение только улучшится от посещения магазина Baka’s Winter Market возле Базара. Там игроки могут потратить все собранные сладости, убивая Непослушных заражённых. Последних даже можно застать в очень веселых сезонных нарядах – вероятно, это из-за того, что с неба падает снег. Зимнее веселье завершится 5 января в 14:00 по московскому времени.

В Dying Light 2 Stay Human также появится множество очень праздничных предметов. Некоторые из них собраны в наборе «Мрачный Санта» — с костюмом Мрачного Санты, снаряжением, парапланом и оружием Северного древка, а также чертежом — которые доступны во внутриигровом магазине за 500 DL Points. Techland также бесплатно раздает Hakon Bundle в рамках мероприятия «Зимние сказки», которое начнется 19 декабря.

Techland подарит игрокам очередную порцию обещанных изменений. Обновление «Зимние сказки» будет содержать множество улучшений, таких как новые варианты врагов, новое оружие, а также некоторые поразительные сюрпризы, такие как взрывающиеся ножи и сюрикены, дополнительные добивания, а также долгожданное сохранение для PS5.