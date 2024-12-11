В Dying Light 2: Stay Human стартует событие Winter Tales: Gifts from Above

Поскольку зимний сезон уже в самом разгаре, многие игры теперь получают свои праздничные обновления, и это касается Dying Light 2: Stay Human. Праздничное обновление для этой игры называется Winter Tales: Gifts from Above и возвращает Вилледору праздничное настроение.

Это праздничное обновление выходит в игре сегодня, вместе с выпуском патча 1.20, и событие будет доступно до 2 января 2025 года. Обновление показывает, что Вилледор становится красивым заснеженным пейзажем с деревом посередине. Однако на дереве отсутствуют украшения, и игрокам нужно выполнять контракты от Баки или собирать контейнеры, чтобы получить безделушки, украшения и декор, необходимые для украшения дерева к праздничному сезону.

Игроки, которые примут участие в зимнем событии в Dying Light 2: Stay Human, чтобы полностью украсить елку, будут вознаграждены подарками, такими как костюм Убийцы Крампуса и зимние сладости, которые являются внутриигровой валютой, которую можно потратить в киоске Баки. В киоске Баки старое и новое, из хэллоуинского киоска они превращаются в праздничную хижину, включая бумеранг-стиль Сколла, Снежки и даже оружие Карателя для тех, кто ищет новые способы уничтожить зомби.

Чем больше вы повышаете репутацию Баки, тем больше вы получаете письмо, которое вы можете отправить Санте, используя почтовый ящик рядом с киоском, который предоставит вам праздничный эйрдроп, полный подарков, которыми можно насладиться. Награды будут часто меняться, а это значит, что игрокам придется оставаться в курсе испытаний эйрдропа, чтобы убедиться, что они получат весь комплект экипировки Убийцы Крампуса.

Во время события Winter Tales: Gifts From Above игроки познакомятся с новым врагом. Обычно это событие сопровождается Uncle Snows и Naughty Infected и Virals, но теперь у него есть новый враг, с которым игрокам предстоит сразиться. Этот враг — Ice Spitter, который будет стрелять снарядами в игрока.

Как уже было сказано выше, последнее обновление года выйдет вместе с зимним обновлением. Это патч 1.20, и он посвящен оптимизации Пролога, чтобы игроки могли быстрее ощутить интенсивные действия. Конечно, он также фокусируется на исправлении некоторых наиболее часто сообщаемых проблем, таких как безголовый Эйден во время анимации топота.

В качестве последнего подарка игрокам Dying Light 2: Stay Human до 2 января будет предоставлена ​​возможность бесплатно получить набор Above the Law Bundle.