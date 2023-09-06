В сеть слили первые подробности коллаборации Dying Light 2 с культовой Vampire: The Masquerade ©

Не так давно мрачная вселенная World of Darkness заключила официальное соглашение с авторами Dying Light 2, польской студией Techland. Ещё на момент анонса они обещали, что результатом их сотрудничества станет новое масштабное событие в зомби-экшен. Сегодня датамайнерам удалось раскопать в файлах Dying Light 2 первые подробности их коллаборации, которая объединит Dying Light 2 и Vampire: The Masquerade.

Как сообщается, в файлах игры была обнаружена иллюстрация будущего ивента и его частичное описание. Датамайнеры утверждают, что на данный момент сотрудничество разработчиков Techland с World of Darkness предполагает только кроссовер, который приведет к игровой вселенной Vampire: The Masquerade.

Событие по Vampire: The Masquerade в Dying Light 2 должно провести в ноябре этого года, или даже раньше. В рамках этого ивента, в игру будут добавлены новые тематические задания, за прохождение которых игроки смогут получить уникальные скины. Среди наград числятся облики в виде вампиров и оружие. Вместе с этим для игры будут представлены платные наборы с различными предметами из Vampire: The Masquerade.

Dying Light 2 доступна для игры на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X. Разработчики готовят крупный патч для консолей, который должен добавить поддержку пользовательских карт и продолжают работать над вторым сюжетным дополнением.