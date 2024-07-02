В зомби-экшене Dying Light 2 появился древний бог загробного мира из Древнего Египта

Польская студия Techland продолжает радовать поклонников Dying Light 2: Stay Human интересными кроссоверами в игре. Вместо привычного сотрудничества с известными шоу или игровыми франшизами, разработчики решили вернуться к проверенной модели добавления в игру контента на основе древних мифов и легенд. На этот раз в зомби-экшен добавили самого бога загробного мира из Древнего Египта. Ниже можно посмотреть трейлер комплекта.

Для Dying Light 2 был выпущен платный набор под названием Anubis, Jackal of Death Bundle. Комплект вдохновлён древнеегипетской мифологией и включает уникальный костюм Анубиса. Вместе с этим игроки могут получить его фирменное оружие: хопеш "Коготь Гора" и арбалет Анубиса. Эти виды оружия обладают повышенным уроном и при каждом ударе накладывают эффект яда, который постепенно отнимает здоровье у цели. Также в набор входит уникальный оберег, увеличивающий урон в зависимости от количества здоровья, и щит "Черный скарабей".

Разработчики зомби-экшена Dying Light 2: Stay Human выпустили трейлер платного дополнения Anubis, Jackal of Death Bundle. Набор уже доступен во внутриигровом магазине. Поиграть в зомби-экшен можно на ПК и консолях.