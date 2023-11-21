В зомби-экшене Dying Light 2 пройдет кроссовер с For Honor

Мрачная зомби-экшен игра Dying Light 2: Stay Human с видом от первого лица практически весь год устраивает уникальные внутриигровые события и кроссоверы, что не может не радовать фанатов. До конца года остается совсем немного времени, но у разработчиков из студии Techland есть еще один сюрприз для игроков. Уже скоро на улицах Вилледора, главного города Dying Light 2, можно будет встретить рыцарей, самураев и других могущественных воинов из средневекового экшена For Honor.

Студия Techland и компания Ubisoft официально подтвердили, что до конца года игроков ждет масштабный кроссовер Dying Light 2 с For Honor. В зомби-экшене можно будет встретить как дружелюбных, так и не очень средневековых воинов, которые готовы разрубить всех зомби на своем пути, включая и героя игрока. Вам придется не только бороться за выживание, но и получать вознаграждение за убийство варденов, кенсеев и берсеркеров, оказавшихся в Вилледоре. У каждой из этих группировок разный уровень угрозы атаки, HP и урона, поэтому каждая из них будет представлять собой отдельную задачу.

Те, кто знаком с историей For Honor, знают, что эти фракции втянуты в ожесточенную войну, борясь за господство на карте. Три фракции игры, узнав, что город Вилледор даст им тактическое преимущество над противниками, поверили, что последний бастион человечества принесет им победу. Эти воины повидали тысячи полей сражений, но ничто не могло подготовить их к тому, что ждет впереди: полчища зомби и один трудноубиваемый герой - вы!

Одолев 15 легендарных воителей For Honor, в качестве награды можно будет получить легендарный топор берсерка и чертеж для его изготовления. Это оружие будет лечить вас при обезглавливании противника и вызывать кровотечение у тех, кто попадает под лезвие. Кроме того, для получения высшей награды необходимо лично убить в общей сложности 30 воинов For Honor; за это вы получите экипировку "Берсеркер" и параплан. И, наконец, объединившись в сообщество воинов и убив 5 000 000 таких врагов, каждый получит амулет "Щит военачальника", который позволит выполнять действия без расхода выносливости сразу после обезглавливания противника.