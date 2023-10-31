Ведущий геймдизайнер Dying Light 2 хотел бы увидеть кроссоверы с Assassin's Creed и Mortal Kombat

Сиквел Dying Light активно поддерживается польскими разработчиками из студии Techland уже почти два года. С февраля 2022 года авторы регулярно выпускают патчи с глобальными улучшениями и устраивают приятные коллаборации с другими играми. Последним таким ивентом стал кроссовер с Vampire: The Masquerade, который добавил вампирскую тематику на улицы города, однако на этом разработчики не собираются останавливаться. Главный геймдизайнер Dying Light 2 Тимон Смектала в недавнем интервью рассказал о будущих кроссоверах для игры, которые он лично бы хотел видеть.

В разговоре с журналистами геймдизайнер признался, что создавать кроссоверы не такая уж и простая задача для Techland. Разработчики осознают, что в мир игры можно добавить все что угодно, однако есть элементы, которые вписываются в его логику и правила намного лучше, чем другие.

Тимон Смектала в будущем хотел бы создать для Dying Light 2 кроссовер с кровавым файтингом Mortal Kombat. По его мнению, у проектов разные вселенные, однако правила Mortal Kombat допускают существования разных миров, а мир Dying Light 2 привык к беспощадным битвам за выживание человечества.

"Моя личная мечта - сделать кроссовер по Mortal Kombat. Я использую эту возможность, чтобы пошуметь - может быть, Эд Бун и команда прочитают это и заинтересуются", - заявил Тимон Смектала, ведущий геймдизайнер Techland.

Кроме этого, он хотел бы увидеть кроссовер с Assassin's Creed и Mirror's Edge. Оба проекта нацелены на паркур, постоянные перемещения даже в сражениях и бесконечные бои в ближнем бою, что делает их отличной парой для Dying Light 2.