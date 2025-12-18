Зимний апдейт для Dying Light 2 добавил праздничные ивенты и "эволюционирующий" набор с квестами

Techland выпустила крупное зимнее обновление для Dying Light 2: Stay Human под названием Winter Tales: Gifts from Above 2025. Патч возвращает в Вилледор праздничную атмосферу, сезонных врагов и особые активности, а также представляет необычную новинку — Evolving Bundle, набор с предметами, которые меняются по ходу прохождения.

Город вновь покрыт снегом, а к игрокам возвращается торговец Бака с цепочкой новых поручений. Выполняя его задания и охотясь на сезонных заражённых вроде Naughty Biters, Naughty Virals, Uncle Snow и Ice Spitters, можно зарабатывать конфеты и открывать доступ к уникальным предметам в его магазине. Завершение ключевых испытаний приведёт к получению «письма Санте» и запуску особого дропа с серьёзной охраной.

Обновление также включает серии общественных испытаний, которые будут проходить с 18 декабря по 8 января и принесут редкое оружие и косметику — от ледяных клинков до новогодних чармов.

Главная изюминка апдейта — Night Wolf Evolving Bundle. Это первый в своём роде набор, который развивается вместе с игроком: по мере прохождения четырёхчастного квеста экипировка трансформируется в Crimson Werewolf, открывая новые версии оружия, снаряжение, облик, скин для параплана и особый крюк. По сути, купленный набор «растёт» вместе с прогрессом персонажа.

В честь выхода обновления Techland также запустила крупные скидки на игры серии Dying Light, включая Dying Light: The Beast, которая сейчас продаётся с заметным дисконтом.