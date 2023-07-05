Зомби-экшен Dying Light 2 получает срочный хотфикс с исправлением сбоев на консолях ©

На днях популярный зомби-экшен с паркуром Dying Light 2 получил масштабное обновление Good Night Good Luck, которое принесло множество улучшений в игру и глобальную переработку геймплея в ночное время. Как это часто бывает, крупный апдейт также принес с собой и новые проблемы. Разработчики из студии Techland в срочном порядке выпускают уже второй хотфикс, чтобы устранить серьезные ошибки в игре.

После выхода хотфикса, Dying Light 2 Stay Human была обновлена до актуальной версии игры 1.11.3. Срочное обновление игры нельзя назвать объемным, однако оно затрагивает стабильность работы проекта на консолях. Согласно сообщению от разработчиков, в этом обновлении они устранили вылеты на PlayStation и Xbox. Кроме этого была выявлена и устранена неприятная ошибка на ПК.

Все платформы: Реализовано правильное исправление для отсутствующих предметов в тайнике. Оружие ближнего боя теперь корректно отображается в виде чертежей, которые можно изготовить у мастеров. Остальные предметы (например, парапланы, экипировка) останутся прежними.

Консоли: Реализованы изменения по сравнению с предыдущими исправлениями для соответствия версии ПК, включая решение проблем сбоя и исправление незначительных ошибок.

Напомним, ранее в сеть просочилась информация о следующем кроссовере в Dying Light 2. В зомби экшене можно будет увидеть коллаборацию с одним из лучших кооперативных шутеров — Payday 2.

Dying Light 2 доступна для игры на ПК, PlayStation 4, Xbox One, 2 Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X.