Один из создателей Dying Light высказался о заброшенном проекте в жанре королевской битвы ©

Часто бывает, что некоторые игры не доживают до релиза и их приходится закрывать еще на стадии производства. Такие промахи случаются даже с крупнейшими игроками нашей индустрии. В качестве примера можно привести три проекта, которые некоторое время назад выбросила в мусорную корзину компания Ubisoft, а также Agent - многолетний, но так и не реализованный проект Rockstar Games.

Польские студии не являются исключением. Многие из вас помнят, например, Bad Blood - самостоятельное дополнение к первой Dying Light, ориентированное на сетевой геймплей в стиле королевских битв. Techland хотела поймать хайп, созданный PUBG и Fortnite. Однако успех не пришел — достаточно сказать, что DLC так и не вышло за пределы раннего доступа Steam, где оно дебютировало в сентябре 2018 года.

Таймон Смектала, продюсер Dying Light и ведущий гейм-дизайнер второй части, поделился своим мнением о причинах провала этого проекта.

Да, там было принято несколько неудачных, необдуманных решений. Было бы здорово, если бы "Дурная кровь" сейчас была раскрученным брендом и имела успех, но мы, безусловно, многому научились на этом проекте. Собственно, только потому, что мы решили заняться Dying Light 2, мы отложили Bad Blood в сторону. Потому что, думаю, если бы мы продолжили изучать этот проект, мы могли бы попасть в очень интересные местf. Bad Blood действительно была построена на волне королевских битв, но она была рассчитана на использование нашей сетевой технологии, которая не предполагала автоматического подключения 100 игроков на одной карте, как в Fornite или PUBG. У нас были некоторые ограничения - мы тестировали геймплей для двенадцати, максимум шестнадцати человек. Но тем самым мы заложили основы популярного жанра, которым сейчас являются шутеры с добычей. Конечно, было бы здорово, если бы Bad Blood стала нашей Fortnite - это заманчивое видение альтернативной реальности, но этого не произошло. Не исключено, что знания, полученные от этого IP, не будут использованы на каком-то этапе разработки Dying Light 2.

И хотя маловероятно, что Dying Light: Bad Blood добьется успеха, даже близкого к PUBG и Fortnite, кто знает, как сложилась бы судьба этого дополнения, если бы Techland решила поработать над ним подольше. Как бы то ни было, взамен мы получили Dying Light 2, которая, по крайней мере, является неплохим проектом, так что в конечном итоге, как геймеры, мы можем быть довольны.