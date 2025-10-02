25 млн часов, 2 млрд убитых зомби и многое другое - Techland поделилась статистикой Dying Light: The Beast за 12 дней

Разработчики Dying Light: The Beast поделились впечатляющей статистикой, подсчитав активность игроков за первые 12 дней после релиза. За это время в игре было проведено 25,6 млн часов — это почти 3 тысячи лет непрерывного выживания.
Всего было уничтожено свыше 2,28 млрд зомби, что эквивалентно заполнению десятков тысяч стадионов. Игроки бросили 23,6 млн коктейлей Молотова, совершили 59,5 млн точных выстрелов в голову и более 176 млн фирменных ударов ногой.
Кроме того, пользователи преодолели 152 млн километров бегом и ещё 19,6 млн — на машинах, попутно раздавив более 334 млн зомби. Наибольшую активность проявили игроки из США, Китая и Германии, лидируя в глобальном рейтинге по уничтожению заражённых.
Вот основные цифры:
- 25,625,042 часов проведено в игре (около 2923 лет непрерывного выживания).
- 168,933 смертей игроков.
- 2,289,451,369 зомби убито (эквивалент заполнения 28,618 стадионов по 80,000 мест).
Глобальный рейтинг по убийствам зомби:
- США — 763,199,529
- Китай — 412,305,907
- Германия — 274,819,040
- Великобритания — 252,282,052
Дополнительно:
- 189,117,800 часов выживания ночью (21,575 лет).
- 152,185,635 километров пробега (от Земли до Луны и обратно 198 раз).
- 23,6 млн коктейлей Молотова брошено.
- 59,5 млн точных выстрелов в голову.
- 176,7 млн дропкиков.
- 112,8 млн добиваний.
- 19,6 млн километров пройдено на машинах.
- 3,1 млн машин сгорело и взорвалось.
- 334,7 млн зомби раздавлено колёсами.
- 302,3 млн зомби расчленено.
- 1,2 млн игроков погибли от волатайлов.
- 3,6 млн зомби получили хедшот из револьвера.
- 266,5 тыс. зомби сожжено огнемётом.
- 26,5 млн единиц оружия починено.
- 77,1 млн единиц оружия уничтожено.
- Самое популярное оружие: Reinforced Camp Axe.
Прошел взахлеб, хочу еще
если дали за ультмейт то ещё с нятяжкой терпимо можно погамать наверное, но если покупал принципиально это г*вно для гоев то соболезную.
Эта игра в копе норм с другом играть, а если один играешь то максимум тебя на 3 часа хватит от постоянного лутания, крафта и месилова устаешь сильно от однообразия, потом через день или два можно ещё три часика поиграть и т.д
Душнилам как ты всё не так
Жду легендарную ветку скилов и аванопст пилигримов.
И 0 эффектов rt за 12 дней)
Там в каких то новостях говорилось, столько много видов новых зомби и монстров. Может они имели ввиду рядовых зомбаков когда их толпы месишь постоянно не замечаешь. А вот как приезжаешь зачищать зону для безопасного места или найти какое-нибудь улучшение, на манеже одни и те же(плювач да здоровяк) и это почти везде. Как то реально надоедает зачищать одних и тех же, да даже в сюжете однообразия много
Речь про то как выглядят обычные зомби, их действительно очень много разных так же как и просто офигенная система повреждения, когда рвется одежда, кожа, видны жилы. мясо, кости и т.д. опять же зомбы прикольно реагируют на отрубленные конечности, шикарная анимация.
Вот тут не спорю ,но ожидал какого нибудь разнообразия мини боссов, а то в большинстве зонах одни и те же
Это по сути не система повреждений, а наклейки, когда при определённом дамаге в часть тела, просто меняется текстурка. Отличная система повреждений в даинг айланд 2, вот там да) ожидал чего-то подобного в дл бист, в итоге разницы с дл 2 вообще не вижу.
Где ртх, специально дальше не прохожу.
Мне игра нравится.Запас по ФПС достаточный на 2к с тапкой в пол по графону,лещей некисло дают.Но на ПГ еЁ почему то ненавидят.А саму игру растягивают на трекерах с безбашенной скоростью.Или Плейграунд переехал в Гейропу или народ уе!бался в голову,ожирел,оху!ел.
на пг одни душнилы, что не игра, всё шлак
Поиграл пару часов и снес. ГГ симпатии не ввзывает, в первой дл харизматичный был. Диалоги убого детские с самого начала, сюжет сразу интриги не вызывает и как сдедсвие интереса его прохрдить. Графон для своих требований убогий. Может потом шанс дам, но как то все тухленько
Не тороплюсь, в этом нет смысла) Топор давали в подарок за активность, а если так то хз, так много любви к дробящему/рубящему оружию:? Мне больше режущее нравится.
Через дропкик не пошел, а в нижнюю ветку сперва)
Эт получается где-то несколько лямов игроков, ну в районе ляма +- осталось учитывая консоли.
По сюжету она продолжение 2-й части или там снова другой персонаж? 2-я часть вообще не зашла.
продолжение, там даже Эйден Колдуэлл, гг из второй есть
по сюжету продолжение первой части после дополнения the following где главный герой должен был быть мертв после взрыва атомной бомбы и переплетается с сюжетом второй части
Там несколько концовок (три если быть точным) и в одной из которых ни чего не взрывается а Крейн превращается в монстра, и которою как раз разрабы и взяли как каноническую для продолжения в виде Зверя.
Когда RTX?