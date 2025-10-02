25 млн часов, 2 млрд убитых зомби и многое другое - Techland поделилась статистикой Dying Light: The Beast за 12 дней

Разработчики Dying Light: The Beast поделились впечатляющей статистикой, подсчитав активность игроков за первые 12 дней после релиза. За это время в игре было проведено 25,6 млн часов — это почти 3 тысячи лет непрерывного выживания.

Всего было уничтожено свыше 2,28 млрд зомби, что эквивалентно заполнению десятков тысяч стадионов. Игроки бросили 23,6 млн коктейлей Молотова, совершили 59,5 млн точных выстрелов в голову и более 176 млн фирменных ударов ногой.

Кроме того, пользователи преодолели 152 млн километров бегом и ещё 19,6 млн — на машинах, попутно раздавив более 334 млн зомби. Наибольшую активность проявили игроки из США, Китая и Германии, лидируя в глобальном рейтинге по уничтожению заражённых.

Вот основные цифры:

25,625,042 часов проведено в игре (около 2923 лет непрерывного выживания).

168,933 смертей игроков.

2,289,451,369 зомби убито (эквивалент заполнения 28,618 стадионов по 80,000 мест).

Глобальный рейтинг по убийствам зомби:

США — 763,199,529 Китай — 412,305,907 Германия — 274,819,040 Великобритания — 252,282,052

Дополнительно: