Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 1 578 оценок

25 млн часов, 2 млрд убитых зомби и многое другое - Techland поделилась статистикой Dying Light: The Beast за 12 дней

monk70 monk70

Разработчики Dying Light: The Beast поделились впечатляющей статистикой, подсчитав активность игроков за первые 12 дней после релиза. За это время в игре было проведено 25,6 млн часов — это почти 3 тысячи лет непрерывного выживания.

Всего было уничтожено свыше 2,28 млрд зомби, что эквивалентно заполнению десятков тысяч стадионов. Игроки бросили 23,6 млн коктейлей Молотова, совершили 59,5 млн точных выстрелов в голову и более 176 млн фирменных ударов ногой.

Кроме того, пользователи преодолели 152 млн километров бегом и ещё 19,6 млн — на машинах, попутно раздавив более 334 млн зомби. Наибольшую активность проявили игроки из США, Китая и Германии, лидируя в глобальном рейтинге по уничтожению заражённых.

Вот основные цифры:

  • 25,625,042 часов проведено в игре (около 2923 лет непрерывного выживания).
  • 168,933 смертей игроков.
  • 2,289,451,369 зомби убито (эквивалент заполнения 28,618 стадионов по 80,000 мест).

Глобальный рейтинг по убийствам зомби:

  1. США — 763,199,529
  2. Китай — 412,305,907
  3. Германия — 274,819,040
  4. Великобритания — 252,282,052

Дополнительно:

  • 189,117,800 часов выживания ночью (21,575 лет).
  • 152,185,635 километров пробега (от Земли до Луны и обратно 198 раз).
  • 23,6 млн коктейлей Молотова брошено.
  • 59,5 млн точных выстрелов в голову.
  • 176,7 млн дропкиков.
  • 112,8 млн добиваний.
  • 19,6 млн километров пройдено на машинах.
  • 3,1 млн машин сгорело и взорвалось.
  • 334,7 млн зомби раздавлено колёсами.
  • 302,3 млн зомби расчленено.
  • 1,2 млн игроков погибли от волатайлов.
  • 3,6 млн зомби получили хедшот из револьвера.
  • 266,5 тыс. зомби сожжено огнемётом.
  • 26,5 млн единиц оружия починено.
  • 77,1 млн единиц оружия уничтожено.
  • Самое популярное оружие: Reinforced Camp Axe.
Комментарии:  22
vvvjust

Прошел взахлеб, хочу еще

14
TheCalvariam

если дали за ультмейт то ещё с нятяжкой терпимо можно погамать наверное, но если покупал принципиально это г*вно для гоев то соболезную.

14
Денис Сидоров 5 TheCalvariam

Эта игра в копе норм с другом играть, а если один играешь то максимум тебя на 3 часа хватит от постоянного лутания, крафта и месилова устаешь сильно от однообразия, потом через день или два можно ещё три часика поиграть и т.д

3
vvvjust TheCalvariam

Душнилам как ты всё не так

5
saa0891

Жду легендарную ветку скилов и аванопст пилигримов.

7
Listoman

И 0 эффектов rt за 12 дней)

7
Денис Сидоров 5

Там в каких то новостях говорилось, столько много видов новых зомби и монстров. Может они имели ввиду рядовых зомбаков когда их толпы месишь постоянно не замечаешь. А вот как приезжаешь зачищать зону для безопасного места или найти какое-нибудь улучшение, на манеже одни и те же(плювач да здоровяк) и это почти везде. Как то реально надоедает зачищать одних и тех же, да даже в сюжете однообразия много

5
saa0891
столько много видов новых зомби

Речь про то как выглядят обычные зомби, их действительно очень много разных так же как и просто офигенная система повреждения, когда рвется одежда, кожа, видны жилы. мясо, кости и т.д. опять же зомбы прикольно реагируют на отрубленные конечности, шикарная анимация.

5
Денис Сидоров 5 saa0891

Вот тут не спорю ,но ожидал какого нибудь разнообразия мини боссов, а то в большинстве зонах одни и те же

Dark1994 saa0891

Это по сути не система повреждений, а наклейки, когда при определённом дамаге в часть тела, просто меняется текстурка. Отличная система повреждений в даинг айланд 2, вот там да) ожидал чего-то подобного в дл бист, в итоге разницы с дл 2 вообще не вижу.

1
Dark1994

Где ртх, специально дальше не прохожу.

5
denius4

Мне игра нравится.Запас по ФПС достаточный на 2к с тапкой в пол по графону,лещей некисло дают.Но на ПГ еЁ почему то ненавидят.А саму игру растягивают на трекерах с безбашенной скоростью.Или Плейграунд переехал в Гейропу или народ уе!бался в голову,ожирел,оху!ел.

4
vvvjust

на пг одни душнилы, что не игра, всё шлак

6
pump_plus

Поиграл пару часов и снес. ГГ симпатии не ввзывает, в первой дл харизматичный был. Диалоги убого детские с самого начала, сюжет сразу интриги не вызывает и как сдедсвие интереса его прохрдить. Графон для своих требований убогий. Может потом шанс дам, но как то все тухленько

4
bohdan2015

Не тороплюсь, в этом нет смысла) Топор давали в подарок за активность, а если так то хз, так много любви к дробящему/рубящему оружию:? Мне больше режущее нравится.
Через дропкик не пошел, а в нижнюю ветку сперва)

Эт получается где-то несколько лямов игроков, ну в районе ляма +- осталось учитывая консоли.

3
Suveren85

По сюжету она продолжение 2-й части или там снова другой персонаж? 2-я часть вообще не зашла.

2
vvvjust

продолжение, там даже Эйден Колдуэлл, гг из второй есть

4
UnclearTennyson

по сюжету продолжение первой части после дополнения the following где главный герой должен был быть мертв после взрыва атомной бомбы и переплетается с сюжетом второй части

1
saa0891 UnclearTennyson
the following где главный герой должен был быть мертв после взрыва атомной бомбы

Там несколько концовок (три если быть точным) и в одной из которых ни чего не взрывается а Крейн превращается в монстра, и которою как раз разрабы и взяли как каноническую для продолжения в виде Зверя.

Scorpion_GamePlay

Когда RTX?

1
