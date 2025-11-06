Актер озвучки Кайла Крейна был шокирован возвращением к роли, так как считал историю героя завершенной

Игра Dying Light: The Beast стала неожиданным продолжением после второй части. Изначально задуманная как DLC для предшественника, студия Techland превратила ее в полноценную игру - и вернула в центр сюжета Кайла Крейна из первой части.

Это решение удивило не только фанатов, но и самого актера, Роджера Крейга Смита. Каноничная концовка дополнения The Following показывает, как Крейн превращается в разумного Волатила, поэтому Смит был уверен, что его работа над франшизой завершена.

Когда мне предложили вернуться, я спросил своего агента: "Они уверены, что позвали того актера?" Я был практически убежден, что мой персонаж стал зомби, - поделился Смит в интервью.

Актёр с юмором вспоминает подготовку к проекту:

Они с улыбкой говорили мне: "У нас для тебя есть сюрпризы". Что ж, уже одно мое присутствие здесь было полным сюрпризом. Я точно не ожидал, что снова вернусь к роли Кайла Крейна.

Возвращение к роли потребовало особого подхода. Вместе с разработчиками Смит работал над тем, чтобы передать состояние героя, который был сломлен, но постепенно возвращает себе человечность, проявляя черты старого Крейна по мере развития сюжета.

Судя по всему, их старания оценили. Отзывы как критиков, так и игроков были в основном положительными: многие были рады возвращению Крейна, даже прошедшего через немыслимые испытания. Игра получила высокие оценки и технически вышла стабильной, без серьезных проблем с производительностью, что выгодно отличает ее от многих других крупных релизов года.