Аналитики: продажи Dying Light: The Beast в Steam составляют более 1 миллиона копий, не считая пользователей DL2

Согласно последнему выпуску Alinea Analytics, Dying Light: The Beast была продана тиражом более миллиона копий в Steam, а в целом — более полутора миллионов.

Возможно, вы помните, что польский разработчик Techland хвастался получением миллиона предварительных заказов ещё до релиза. Однако эта цифра включает пользователей Dying Light 2 Ultimate Edition; поскольку Dying Light: The Beast вышла в качестве второго дополнения к Dying Light 2, владельцы Ultimate Edition получили её бесплатно, как изначально обещала студия. Однако теперь, по словам Риса Эллиотта из Alinea Analytics, на платформе Valve было продано более миллиона новых копий игры. В новостной рассылке также говорится, что, как и ожидалось, 82% игроков играли в оригинальную Dying Light, а 77% — в сиквел. То есть, преданные фанаты вернулись, особенно в самом начале.

Dying Light: The Beast возглавила недельные продажи в Steam, но другие крупные игры, выпущенные ранее в этом месяце, продолжили пользоваться успехом. Borderlands 4 продалась тиражом 337 тысяч копий к предыдущим двум миллионам. Hollow Knight: Silksong продано ещё 255 тысяч в дополнение к уже имеющимся пяти миллионам копий, а другие инди-игры, такие как Peak и Shape of Dreams, также продолжили пользоваться успехом.

No, I’m Not Human, недавно выпущенный визуальный хоррор от первого лица от Trioskaz, разошёлся тиражом более 200 тысяч копий за первую неделю. Jump Space, научно-фантастическая кооперативная космическая приключенческая игра от Keepsake, также отлично провела неделю раннего доступа, обойдя даже EA Sports FC 26 (по крайней мере, в Steam).

Ещё одной игрой, которая хорошо показала себя на прошлой неделе, стала Hades, тираж которой превысил 150 тысяч копий (преодолев рубеж в девять миллионов) благодаря скидке 75%. Supergiant реализовала её прямо перед выходом Hades 2 версии 1.0, и Alinea Analytics считает, что это будет следующим большим хитом в Steam. Игра уже разошлась более чем двумя миллионами копий в раннем доступе, так что есть веская вероятность, что к моменту релиза, который состоится через два дня, у неё будет около двух миллионов активных пользователей в день.