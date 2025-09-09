Авторы Dying Light: The Beast показали эволюцию зомби во всей кровавой красоте

В преддверии выхода своего нового проекта, Dying Light: The Beast, студия Techland выпустила завораживающий таймлапс-ролик, в котором наглядно продемонстрировала 110-летнюю эволюцию зомби в поп-культуре. Видео стало настоящим подарком для всех поклонников жанра хоррора с зомби.

В ролике команда профессиональных гримеров на одном актере воссоздает культовые образы живых мертвецов из разных эпох. Путешествие начинается в 1932 году с классического «Зомби Вуду», каким его впервые представили в кинематографе. Затем нас переносят в 1968 год, эпоху «Живых мертвецов» Джорджа Ромеро, задавшую канон на десятилетия вперед.

С каждым новым этапом образ монстра становится все более кровавым, гротескным и ужасающим, демонстрируя, как со временем менялись представления о зомби. Кульминацией видео становится полное превращение актера в одного из самых опасных и узнаваемых зараженных из вселенной Dying Light — Волатайла (Летуна/Прыгуна). Этот монстр, ставший визитной карточкой серии, появится и в грядущей Dying Light: The Beast.

Ролик не только отдает дань уважения истории жанра, но и наглядно показывает, какими ужасающими и проработанными будут монстры в новой игре.

Релиз Dying Light: The Beast состоится 19 сентября на ПК и консолях.