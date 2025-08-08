ЧАТ ИГРЫ
Dying Light: The Beast 19.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 293 оценки

Бобер Бобер показал свою "нору" в новом трейлере Dying Light: The Beast

Gruz_ Gruz_

Разработчики из польской студии Techland представили второй рекламный ролик с участием бобра-выживальщика для своего предстоящего зомби-экшена Dying Light: The Beast. Оказывается, благодаря своей «безопасной зоне» Бобер, маскот Кастор-Вудс, до сих пор жив и (в основном) рад гостям.

В ролике показано, как Бобер в разгар зомби-апокалипсиса обосновался в уютном логове в заповеднике Кастор-Вудс и деловито мастерит из подручных материалов всевозможные полезные примочки, чтобы быть максимально готовым к встрече с нежитью.

Dying Light: The Beast выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S 19 сентября 2025 года. Позднее игра также выйдет для старых консолей.

Комментарии: 7
Алан Битаров

У них кампания нацелена на детей? Какой нафиг бобер?

5
kedmaker

"Kurwa"

Destroited
Бобер Бобер показал свою "нору"

Ну дваждв бобёр только нору и мог показать и то своей жены

3
ThinFalco

А причем тут бобёр😁?

jax baron

мне нравиться - реклама за рекламой - а игра всё не выходит.

wahomas555 maslacov

БОБРИХА ПОКАЗАЛА СВОЮ НОРУ 😂

Egik81

Devolver Digital напоминает такой же поток бреда в пиаре.