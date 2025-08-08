Бобер Бобер показал свою "нору" в новом трейлере Dying Light: The Beast

Разработчики из польской студии Techland представили второй рекламный ролик с участием бобра-выживальщика для своего предстоящего зомби-экшена Dying Light: The Beast. Оказывается, благодаря своей «безопасной зоне» Бобер, маскот Кастор-Вудс, до сих пор жив и (в основном) рад гостям.
В ролике показано, как Бобер в разгар зомби-апокалипсиса обосновался в уютном логове в заповеднике Кастор-Вудс и деловито мастерит из подручных материалов всевозможные полезные примочки, чтобы быть максимально готовым к встрече с нежитью.
Dying Light: The Beast выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S 19 сентября 2025 года. Позднее игра также выйдет для старых консолей.
У них кампания нацелена на детей? Какой нафиг бобер?
"Kurwa"
Ну дваждв бобёр только нору и мог показать и то своей жены
А причем тут бобёр😁?
мне нравиться - реклама за рекламой - а игра всё не выходит.
БОБРИХА ПОКАЗАЛА СВОЮ НОРУ 😂
Devolver Digital напоминает такой же поток бреда в пиаре.