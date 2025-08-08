Бобер Бобр показал свою "нору" в новом трейлере Dying Light: The Beast

Разработчики из польской студии Techland представили второй рекламный ролик с участием бобра-выживальщика для своего предстоящего зомби-экшена Dying Light: The Beast. Оказывается, благодаря своей «безопасной зоне» Бобр, маскот Кастор-Вудс, до сих пор жив и (в основном) рад гостям.

В ролике показано, как Бобр в разгар зомби-апокалипсиса обосновался в уютном логове в заповеднике Кастор-Вудс и деловито мастерит из подручных материалов всевозможные полезные примочки, чтобы быть максимально готовым к встрече с нежитью.

Dying Light: The Beast выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S 19 сентября 2025 года. Позднее игра также выйдет на старых консолях.