Бобёр рассказал про интересные места Кастор-Вудс в новом ролике Dying Light The Beast

Techland выпустила новый трейлер предстоящей игры Dying Light The Beast, на этот раз демонстрирующий талисман игры: Бобёра. Пока дружелюбный зверёк манит нас исследовать прекрасный регион Кастор-Вудс, на заднем плане видны сцены из новой части серии.

Познакомьтесь с Бобёром Бобером, вашим проводником по Кастор-Вудс и местным бобром! Присоединяйтесь к нему, он расскажет вам обо всём, что можно увидеть в нашей чудесной долине! Это будет не совсем обычное летнее путешествие... приготовьтесь к отпуску всей жизни!

Сам трейлер поначалу выглядит как бюджетная реклама для местного телевидения, но быстро визуальная и звуковая составляющая, а также внутриигровые кадры, сменяют идиллические предапокалиптические пейзажи на современное состояние Кастор-Вудс, населённого нежитью и гротескными мутантами.

Стоит отметить, что в трейлере был спрятан специальный промокод. Найдя его, можно активировать его на специальном сайте, чтобы получить игровые бонусы. В пресс-релизе, выпущенном в то же время, разработчики объяснили, почему бобр стал талисманом игры (хотя, конечно, ассоциации с известным польским мемом, вероятно, тоже сыграли свою роль).

Режиссёр серии Dying Light Тимон Смектала объяснил:

Работая над миром Dying Light: The Beast, мы хотели, чтобы он был наполнен скрытыми историями, деталями и любопытными фактами, которые сделали бы его более живым и увлекательным. В какой-то момент нашим художникам пришла в голову блестящая идея добавить в этот мир бобров — нам она сразу понравилась. Идея начиналась невинно, поскольку предполагалось, что это будет просто деталью окружения, но концепция быстро переросла в нечто гораздо большее.

Арт-директор серии Катажина Тарнацка-Полито добавила:

Часть локации Кастор Вудс затоплена. Когда мы начали размышлять, почему это могло произойти, наш мозговой штурм привёл нас к бобрам. Мы создали сюжетную площадку специально для этого: долина Кастор Вудс всегда была домом для большой популяции этих грызунов. Без людей, которые раньше их контролировали, животные изменили русло рек, что привело к затоплению долины. Отталкиваясь от этого, мы начали развивать идею дальше.

Dying Light The Beast выйдет 22 августа этого года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Порты для PlayStation 4 и Xbox One также находятся в разработке, но выйдут до конца года.