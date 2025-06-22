Бой и паркур в Dying Light: The Beast - это те "области совершенства", где " нельзя допускать ошибок" - Тимон Смектала

При разработке Dying Light: The Beast студия Techland точно понимает, на каких столпах держится успех франшизы, и не собирается их ломать. Как заявил директор серии Тимон Смектала, есть аспекты игры, которые она просто «не может испортить ни в коем случае», если хочет, чтобы ее игры находили отклик в сердцах фанатов.

По словам Смекталы, в небольших проектах сложно сохранить баланс между амбициями и реалистичностью, но есть фундаментальные аспекты, которые требуют безупречности. В случае с Dying Light он прямо говорит: «Это паркур, а также рукопашные бои». Чтобы добиться желаемого результата, разработчики потратили много времени на проработку реакции зомби, ударов оружия и чувства физического воздействия от столкновений - деталей, которые могут оставаться незамеченными, но от которых во многом зависит самобытность игры.

Несмотря на то что бои, паркур и зомби - все это залог успеха, Смектала отметил еще один важный элемент, возможно, даже более важный, чем все три. «Изображение главного героя - это то, в чем нельзя ошибиться ни в коем случае, поскольку наши фанаты прикончат нас за это». Смектала подчеркнул, что понимание основных элементов, которые делают игру уникальной, чрезвычайно важно - и, к счастью, Techland уже знает, в чем они заключаются. Имея за плечами десятилетний опыт работы с франшизой, студия, полна решимости создать новый опыт, который сохранит ДНК серии в неприкосновенности.

Зомби-экшен Dying Light: The Beast выйдет 22 августа на PC, PS5 и Xbox Series X|S.