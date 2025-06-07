Брутальный геймплейный трейлер Dying Light: The Beast раскрыл дату релиза в конце августа

На Summer Game Fest 2025 был представлен геймплейный трейлер Dying Light: The Beast, который раскрыл долгожданную дату выхода — 22 августа. Это самостоятельное приключение погружает игроков в опасный мир, кишащий зомби, и рассказывает новую главу истории легендарного Кайла Крейна.
После долгих лет жестоких экспериментов в руках Барона, Кайл, наполовину заражённый вирусной ДНК, наконец сбежал. Но внутри него таится зверь, с которым нужно научиться справляться, чтобы отомстить своему мучителю и раскрыть тайны прошлого.
Dying Light: The Beast сочетает в себе динамичный боевик в открытом мире и элементы хоррора на выживание. Игрокам предстоит исследовать опасную, но живописную долину Кастор Вудс, теперь заполненную зомби. Чтобы победить врага, Кайлу нужно найти союзников, преодолеть недоверие людей и использовать все свои акробатические и боевые навыки.
Особенно страшно становится после захода солнца, когда на улицах появляются самые жуткие кошмары. Каждое действие здесь — борьба за выживание. Готовы ли вы стать зверем?
ой выйдет летом, ага это как будто перенесли - ну могли бы тогда на сентябрь
Август с каких пор не лето?) могу хоть 31 число поставить, и будут правы когда напишут лето)
ну представь тебе зарплату задержали - и сказали "скоро"
А ты при этом что то сделал, оплатил или что?) такое себе сравнение)
поздно, думал в июне - июле, на август слишком много релизов аж 3
На дисках выйдет для пс5?
у меня в стиме вообще 31 декабря стоит