Бывший директор Dying Light призвал разработчиков ценить чувства геймеров, а не их советы по геймдизайну

Тимон Смектала, возглавлявший франшизу Dying Light в студии Techland на протяжении более 13 лет, публично заявил: разработчики «обязаны» слушать геймеров, даже если те кругом неправы. Эту мысль он озвучил в своей речи на индустриальной конференции Digital Dragons.

Смектала уверен, что законы игрового рынка просто не оставляют создателям выбора. «Вы обязаны сфокусироваться на аудитории», — отрезал он перед коллегами. Его логика прозрачна: игра живет как коммерческий и культурный феномен только благодаря миллионам людей, которые запускают её после работы или перед ужином, а потом устраивают жаркие споры в соцсетях вокруг вашего детища.

Затем экс-директор поднял одну из самых спорных тем в геймдеве — кому вообще принадлежит игра после релиза?

«После выхода проект перестает быть чисто вашим. В секунду у него появляются тысячи и миллионы "акционеров" — игроков со своими шквалом эмоций, теорий, ожиданий и претензий», — рассуждает Смектала. «С этого момента игра принадлежит и авторам, и тем, кто в ней живет».

Правда, это не повод слепо потакать любым капризам. Смектала подчеркнул: слушать — не значит бездумно подчиняться. «Не нужно идти на поводу у самых крикливых критиков», — добавил он, сравнив работу с комьюнити с долгосрочным партнерством, а не с банальной торговлей. «Мы не просто сбываем товар покупателям, мы ведем сообщество за собой».

Главный инсайт Смекталы — в жестком разделении эмоций геймеров и их конкретных предложений. По его словам, игроки «часто ошибаются», когда дело доходит до решений, и обратная связь обычно приходит именно в таком формате.

«Сделайте это, измените то, поменяйте это на то». Но есть сфера, где комьюнити обладает абсолютной властью. В своих чувствах игроки правы всегда. Если их что-то бесит, разочаровывает, пугает или, наоборот, приводит в восторг — разработчик просто обязан в это вникнуть».

И это не пустые слова: за плечами Смекталы огромный практический опыт. Больше десяти лет у руля Dying Light помогли Techland заработать репутацию студии, которая действительно слышит фанатов. В современных реалиях игровой индустрии такой подход, к сожалению, до сих пор считается редким исключением.