Директор Dying Light: The Beast говорит, что в играх с открытым миром масштаб не имеет значения

За последнее десятилетие или около того видеоигры стали выбирать раздутый открытый мир, который со временем может наскучить игрокам, часто с повторяющимися задачами и миссиями. Игроки утверждают, что разработчики должны ценить их время и предоставлять гораздо более содержательный контент.
На фоне этой обостряющейся проблемы директор игры Dying Light: The Beast выступил с заявлением, чтобы решить эту проблему. По словам разработчика, играм с открытым миром не обязательно быть массивными, чтобы впечатлить игроков.
В играх с открытым миром количество ставится выше качества, и на протяжении 100 часов игроки могут завершить несколько игр за один и тот же период. В эпоху игр по $80 Techland продолжает выпускать игры класса AAA по $60.
В интервью GamesRadar директор франшизы Dying Light Таймон Смектала рассказал о том, что игры с открытым миром определяются не только своим размером.
Открытые миры не имеют масштаба, они имеют ощущение присутствия. Меньший, созданный вручную мир может ощущаться более реальным и удовлетворяющим
Кроме того, Смектала обсудил большинство игр с открытым миром, где между большинством центров активности не происходит ничего особенного. При разработке игр Dying Light они сосредоточились на том, чтобы игроки постоянно были вовлечены, делая процесс и веселым, и приятным.
Ранее являвшийся небольшим проектом, когда-то запланированный DLC превратился в полноценный самостоятельный опыт. Dying Light: The Beast рассчитан примерно на 40 часов игрового процесса с упором на экшен и улучшенную стрельбу.
Dying Light: The Beast будет включать в себя открытый игровой мир, где игроки могут использовать различные подходы для исследования. Свобода игрока является одним из основных фокусов для названия , и речь пойдет только о том, насколько креативными игроки могут стать в маленьком городке Кастор Вудс, который полон сюрпризов и возможностей, никогда не давая игрокам устать, даже на минуту.
Выход Dying Light: The Beast запланирован на 22 августа 2025 года.
полностью согласен, уж пусть мир поменьше, но более наполненный, чем огромный и пустой. Это я тебе говорю юбисофт
ка это пустой а вопросы что не в счет? там же все в знаках интереса
В том то и дело что только вопросики, если просто гулять по миру ничего не происходит. Тот же рдр2 полон рандомных моментов когда просто рядом с нпс проходишь
ну сделай рпг игру с картой 500 на 500 метров, где все города в одном месте, получится "мир реальным и удовлетворяющим".
какая разница какого размера мир, если все летают по чекпоинтам? 2 кнопки нажал и уже на другом конце карты
Разработчик внезапно открыл, что масштаб не важен, как раз когда выпускает игру на карте размером с длс, которую раздули до фулпрайса. Это не философия дизайна, а маркетинг для оправдания своих ограничений. Говорить про качество, а потом сразу хвастаться 40 часами геймплея – это какой-то поехавший уровень самооправдания.
Конечно же куда лучше 1000 пустых и однотипных планет в Старфилд или 100 аванпостов в играх юбисофт? Где под конец игры уже трейнер врубаешь и тупо телепортируешься к заданию. Чтоб не бежать через всю карту... На которой то и делать нечего. Еще помню скайрим. Где ставила моды на большее количество бандитов, зверей, врагов в пещерах, патрули на дорогах и нпс в городах. Потому как мир пустой. И просто бегать между городами скучно. Такие пустые огромные миры просто растягивание игры. Потратить 40 часов, но с интересом, или 120, просто бегая туда сюда? Для меня ответ очевиден... Сейчас прохожу DL2 Stay Human. Открыла все станции метро и почти всю карту и просто использую быстрые перемещения между районами города. Так на кой этот огромный мир?
Жаловаться на свой же огромный мир в ДЛ2, который игроки скипают фасттревелом, это не аргумент в пользу маленьких карт, а признание в создании скучного контента для перемещения. Контент запилили, чтобы его пропускать? Это игра или интерактивное меню с телепортами? Выбор не между 40 часами интереса и 120 часами скуки, а между адекватным ценником за контент и маркетинговой лапшой от переобувшихся разрабов.
Ну я игру бесплатно получила. А делюкс купила по скидке. Где тут лапша? И в DL2 не такой уж и огромный мир, есть куда больше. Тот же ККD2. Но там он живой. И даже при быстром перемещении есть и засады и квесты.
Всё верно сказал! Лучше меньше, но интересней, чем больше, но с пустотой.
Он прав, базара нет, но проблема в другом , даже более мелкий мир или карту большинству разрабов лень прорабатывать ! - типо, пипл итак схавает - вот в чём самая шлавная проблема! )))
Открытые миры не имеют масштаба, они имеют ощущение присутствия. Меньший, созданный вручную мир может ощущаться более реальным и удовлетворяющим.
Эти слова, да Кодзиме в ухо и Юбикам тоже. Да и не миры сейчас делают, а обширные локации с однобокими активностями и...да даже с отсутствием интерактивных объектов.
Ну у Кодзимы всего третья игра в таком виде. Возможно наиграется с опенворлдами и займëтся играми по меньше.
Это они так цену на длс оправдывают? Ну норм, многие не выкупят.