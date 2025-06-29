Директор Dying Light: The Beast говорит, что в играх с открытым миром масштаб не имеет значения

За последнее десятилетие или около того видеоигры стали выбирать раздутый открытый мир, который со временем может наскучить игрокам, часто с повторяющимися задачами и миссиями. Игроки утверждают, что разработчики должны ценить их время и предоставлять гораздо более содержательный контент.

На фоне этой обостряющейся проблемы директор игры Dying Light: The Beast выступил с заявлением, чтобы решить эту проблему. По словам разработчика, играм с открытым миром не обязательно быть массивными, чтобы впечатлить игроков.

В играх с открытым миром количество ставится выше качества, и на протяжении 100 часов игроки могут завершить несколько игр за один и тот же период. В эпоху игр по $80 Techland продолжает выпускать игры класса AAA по $60.

В интервью GamesRadar директор франшизы Dying Light Таймон Смектала рассказал о том, что игры с открытым миром определяются не только своим размером.

Открытые миры не имеют масштаба, они имеют ощущение присутствия. Меньший, созданный вручную мир может ощущаться более реальным и удовлетворяющим

Кроме того, Смектала обсудил большинство игр с открытым миром, где между большинством центров активности не происходит ничего особенного. При разработке игр Dying Light они сосредоточились на том, чтобы игроки постоянно были вовлечены, делая процесс и веселым, и приятным.

Ранее являвшийся небольшим проектом, когда-то запланированный DLC превратился в полноценный самостоятельный опыт. Dying Light: The Beast рассчитан примерно на 40 часов игрового процесса с упором на экшен и улучшенную стрельбу.

Dying Light: The Beast будет включать в себя открытый игровой мир, где игроки могут использовать различные подходы для исследования. Свобода игрока является одним из основных фокусов для названия , и речь пойдет только о том, насколько креативными игроки могут стать в маленьком городке Кастор Вудс, который полон сюрпризов и возможностей, никогда не давая игрокам устать, даже на минуту.

Выход Dying Light: The Beast запланирован на 22 августа 2025 года.