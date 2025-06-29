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Dying Light: The Beast Лето 2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 256 оценок

Директор Dying Light: The Beast: "В открытых мирах важна не площадь, а насыщенность"

KoRnEr KoRnEr

За последнее десятилетие или около того видеоигры стали выбирать раздутый открытый мир, который со временем может наскучить игрокам, часто с повторяющимися задачами и миссиями. Игроки утверждают, что разработчики должны ценить их время и предоставлять гораздо более содержательный контент.

На фоне этой обостряющейся проблемы директор игры Dying Light: The Beast выступил с заявлением, чтобы решить эту проблему. По словам разработчика, играм с открытым миром не обязательно быть массивными, чтобы впечатлить игроков.

В играх с открытым миром количество ставится выше качества, и на протяжении 100 часов игроки могут завершить несколько игр за один и тот же период. В эпоху игр по $80 Techland продолжает выпускать игры класса AAA по $60.

В интервью GamesRadar директор франшизы Dying Light Таймон Смектала рассказал о том, что игры с открытым миром определяются не только своим размером.

Открытые миры не имеют масштаба, они имеют ощущение присутствия. Меньший, созданный вручную мир может ощущаться более реальным и удовлетворяющим

Кроме того, Смектала обсудил большинство игр с открытым миром, где между большинством центров активности не происходит ничего особенного. При разработке игр Dying Light они сосредоточились на том, чтобы игроки постоянно были вовлечены, делая процесс и веселым, и приятным.

Полное прохождение Dying Light: The Beast может занять больше 40 часов

Ранее являвшийся небольшим проектом, когда-то запланированный DLC превратился в полноценный самостоятельный опыт. Dying Light: The Beast рассчитан примерно на 40 часов игрового процесса с упором на экшен и улучшенную стрельбу.

Dying Light: The Beast будет включать в себя открытый игровой мир, где игроки могут использовать различные подходы для исследования. Свобода игрока является одним из основных фокусов для названия , и речь пойдет только о том, насколько креативными игроки могут стать в маленьком городке Кастор Вудс, который полон сюрпризов и возможностей, никогда не давая игрокам устать, даже на минуту.

Выход Dying Light: The Beast запланирован на 22 августа 2025 года.

97
71
Комментарии: 71
Ваш комментарий
IbruhmanI

полностью согласен, уж пусть мир поменьше, но более наполненный, чем огромный и пустой. Это я тебе говорю юбисофт

48
FireLion1993
13
Комментарий удален
IbruhmanI hhdfhhh

В том то и дело что только вопросики, если просто гулять по миру ничего не происходит. Тот же рдр2 полон рандомных моментов когда просто рядом с нпс проходишь

11
Gridon

Разработчик внезапно открыл, что масштаб не важен, как раз когда выпускает игру на карте размером с длс, которую раздули до фулпрайса. Это не философия дизайна, а маркетинг для оправдания своих ограничений. Говорить про качество, а потом сразу хвастаться 40 часами геймплея – это какой-то поехавший уровень самооправдания.

23
Maursay

Конечно же куда лучше 1000 пустых и однотипных планет в Старфилд или 100 аванпостов в играх юбисофт? Где под конец игры уже трейнер врубаешь и тупо телепортируешься к заданию. Чтоб не бежать через всю карту... На которой то и делать нечего. Еще помню скайрим. Где ставила моды на большее количество бандитов, зверей, врагов в пещерах, патрули на дорогах и нпс в городах. Потому как мир пустой. И просто бегать между городами скучно. Такие пустые огромные миры просто растягивание игры. Потратить 40 часов, но с интересом, или 120, просто бегая туда сюда? Для меня ответ очевиден... Сейчас прохожу DL2 Stay Human. Открыла все станции метро и почти всю карту и просто использую быстрые перемещения между районами города. Так на кой этот огромный мир?

13
Gridon Maursay

Жаловаться на свой же огромный мир в ДЛ2, который игроки скипают фасттревелом, это не аргумент в пользу маленьких карт, а признание в создании скучного контента для перемещения. Контент запилили, чтобы его пропускать? Это игра или интерактивное меню с телепортами? Выбор не между 40 часами интереса и 120 часами скуки, а между адекватным ценником за контент и маркетинговой лапшой от переобувшихся разрабов.

8
Maursay Gridon

Ну я игру бесплатно получила. А делюкс купила по скидке. Где тут лапша? И в DL2 не такой уж и огромный мир, есть куда больше. Тот же ККD2. Но там он живой. И даже при быстром перемещении есть и засады и квесты.

3
ImpoverishedSabrius

Всё верно сказал! Лучше меньше, но интересней, чем больше, но с пустотой.

16
M0208

Ты забыл ещо про меньше, но дороже, ведь он говорит, что длц, которое выдают за игру, стоит только 60$ в отличии от полноценной игры за 80.$

6
askazanov

Он прав, базара нет, но проблема в другом , даже более мелкий мир или карту большинству разрабов лень прорабатывать ! - типо, пипл итак схавает - вот в чём самая шлавная проблема! )))

13
Nord_Paladin

ну сделай рпг игру с картой 500 на 500 метров, где все города в одном месте, получится "мир реальным и удовлетворяющим".

12
Indigo Night

какая разница какого размера мир, если все летают по чекпоинтам? 2 кнопки нажал и уже на другом конце карты

17
Janekste

Японцы уже сделали много таких игр. В той же ролевой игре Persona 4 открытый мир крошечный, но при этом контента в нём на 100 часов, а игра признана шедевром почти всеми, кто в неё поиграл. В старых Якудзах, которая постепенно превратилась в полноценную RPG, мир тоже миниатюрный из нескольких крошечных районов, но при этом каждый раз там разнообразного контента на 50-100 часов. Японцы уже давно научились делать очень крутые миниатюрные открытые миры и много раз доказали, что размер мира не имеет никакого значения.

5
HoganHog

Открытые миры не имеют масштаба, они имеют ощущение присутствия. Меньший, созданный вручную мир может ощущаться более реальным и удовлетворяющим.
Эти слова, да Кодзиме в ухо и Юбикам тоже. Да и не миры сейчас делают, а обширные локации с однобокими активностями и...да даже с отсутствием интерактивных объектов.

10
Pravdarub

Ну у Кодзимы всего третья игра в таком виде. Возможно наиграется с опенворлдами и займëтся играми по меньше.

2
HoganHog Pravdarub

Я тебе по секрету скажу...да он не делает игры. Он кидает идеи и работает над видео рядом.Он участвует в них разработке между строк. Неужели кто-то думает, что подобный руководитель реально карпеет над гемплеем, историей - конечно нет.

2
Pravdarub HoganHog

Оооооо. А я не знал. Я думал что они всë сами делают. Кодзима, Лэйк, Тодд Говард. Сидят такие программируют, потом бац дизайнить начала. Прям люди оркестр.

2
Alex UnderSun

Правильно , зачем нам разглядывать бегать киллометровые пустые локации с мусорными пакетами , если можно сделать меньше карту , но с большей активностью на метр квадратный , больше случайных событий , микроквесты ... А то принеси за сто миль мне платок и обратно...

5
hellomedved

теперь будешь носить платок из соседнего дома...
и радоваться

1
DisciplinedKendric

Ну не знаю. В Kenshi хоть и пустыня, огромная, но за счет "глобального механизма рандома" в каждом метре ощущается наполненность. Надо делать наполненность не статичную, а "движущуюся", тогда какая бы огромная карта не была, всегда будет чувство наполненности. А если делать "одноразовые заскриптованные события" в малом пространстве, ну такое себе. Этот вопрос многогранен, нельзя так просто сказать "малая, но заполненная", это звучит как оправдание.

4
MunchkiN 616

дудинг лайт не играл пототому что игра постоянна пыталась делать меня вовлеченным и недавала возможности рассляблятся. а пройти с читакаями я ее не мог потому что там вроде как была система банов вак. игры с этой системой нежелательны к покупкам.

а так то размеры наверно имеют значения для ощущения присудсвия. просто игры обычно делают чуть больше или чуть меньше и масштаб обычно соотносится с продолжительностю суток в игре. в случае с дудинг лилигс или старыми ассасинами там в основном город. такие прострасва работают не так как просто открытые природные прострава поэтому там можно добится ощущения присутвия в метрически маленьких локациях из-за их большой сложности и наполненности обьектами.

4
hellomedved

ух ты..че правда??
вак прилетает только на игры от стима

MunchkiN 616 hellomedved

ну так игра была в стиме. если система античита только в играх вал то нет. еще в дарк солус 2 по моему была.

Madfury

Ну, не знаю. В пауке, когда добавили новые районы Нью-Йорка, игра заиграла новыми красками. Классно лететь на паутине и не думать о конце карты. Или круто забраться на небоскрёб и осознать, что ты можешь добраться, куда угодно, куда видишь.

4
RelexUA

ну это только к пауку подходит

Madfury RelexUA

Ну, отчасти я понимаю, почему ты такого мнения. Но и в РДР2 было впечатляюще первую свою кругосветку совершить на поезде. Просто, миры должны быть проработанными, разнообразными, и не быть искусственно обрезанными, чтобы ограничениями были: горы, радиация, вода...да что угодно, что не ломает иммерсивность...

Тот же паук, увы, просто, даёт тебе стенку невидимую и отворот-поворот...
А как хорошие примеры ограничения мира: ГТА, РДР2, Сталкер 2, Фаркрай...

1
RelexUA Madfury

ну в рдр 2 ограничение в виде невидимой стенки на сколько я помню и проблема не в размере мира а в том что это дикий запад и мы медленные я лично поездом не ездил мне это было не интересно я просто его грабил с дробовиком))) вот в фоллаут 4 меня всё устраивает мир огромный но он наполнен буквально везде даже на границе карты как по мне это лучший опен ворлд с реально большой картой

1
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