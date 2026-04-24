Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 2 565 оценок

Для Dying Light: The Beast вышло обновление с системой быстрого перемещения

Gruz_ Gruz_

Команда Techland выпустили техническое обновление для Dying Light: The Beast. Данный хотфикс направлен на устранение программных ошибок в режиме «Восстановленные земли» (Restored Land) и общую оптимизацию игрового процесса.

Главным нововведением стала функция быстрого перемещения. Теперь игроки могут мгновенно перемещаться между зачищенными безопасными зонами или хабами, используя специальные карты Кастор-Вудс. Это значительно экономит время при исследовании мира и возвращении в уже пройденные локации.

В настройки выживания для «Восстановленных земель» добавлен переключатель расхода заряда фонарика и шкалы голода — по умолчанию данные функции отключены. Также исправлен ряд недоработок: некорректный урон в облике Зверя на NG+, проблемы с подбором квестовых предметов при заполненном инвентаре и баги в работе заправочной станции «Таурус».

Дополнительно авторы улучшили систему появления выживших, устранили визуальный дефект с врагами, проваливающимися сквозь крыши машин, и обновили таблицы лидеров. Стартовое снаряжение от Оливии в NG+ больше не дублируется, что позволяет свободно продавать его торговцам.

Патч уже доступен для загрузки и рекомендуется к установке для стабильной работы приложения.

Макс20944

Этой функции не хватало на релизе😐

Flaur74

Вовремя самое главное))

natrogrii

скотЫ, вот честное слово...долго же они думали

Пользователь ВКонтакте

Только вчера прошёл основной сюжет,дико кайфанул от концовки,игра вышла в 2 раза лучше 2 части,один раз стоит хорошо пройти 👍 // Макс Кодак