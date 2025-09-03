Дневник разработчиков Dying Light: The Beast рассказывает о приключениях Кайла Крейна и жестоких казнях химер

Кайл Крейн проделал долгий путь с тех пор, как впервые появился в Харране в Dying Light 2015 года. После событий The Following и похищения Бароном он возвращается в Dying Light: The Beast, ещё более разъярённый, но движимый жаждой мести. В новом дневнике разработчиков директор франшизы Таймон Смектала рассказал о Крейне и слогане предстоящего сиквела.

Главное нововведение — новые звероподобные способности Кайла, полученные из-за инфекции. Помимо разрывания зомби на части, игра позволяет сражаться с химерами, которые и являются частью боссов. Если вы считали ранее анонсированные казни безумными, Смектала подтверждает множество других, побеждая химер в режиме «Зверь».

На протяжении своего приключения Крейн встретит других людей, угнетённых Бароном, и в конечном итоге поможет им освободиться от его власти. Это знак того, что он использует свой гнев и травмы, накопленные за годы экспериментов, во благо. И если армия Барона будет уничтожена по пути, тем лучше.

Dying Light: The Beast выйдет 19 сентября на Xbox Series X/S, PS5 и ПК (а позднее в этом году на Xbox One и PS4).