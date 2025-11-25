Dying Light: The Beast бросает вызов на Steam Awards - Techland призывает фанатов в бой

Сезон игровых наград в полном разгаре, и Techland решила не упускать шанс отметить десятилетие своей культовой зомби-франшизы. Студия обратилась к фанатам с просьбой поддержать новую часть серии — Dying Light: The Beast, уже получившую одни из самых высоких оценок за всю историю бренда. Теперь разработчики хотят закрепить успех и добиться признания на Steam Awards, где выбор победителей полностью зависит от игроков.

В Steam стартовал приём номинаций сразу в 11 категориях: от «Игры года» и «Лучшего саундтрека» до наград за инновационный геймплей и выдающийся сюжет. Это один из немногих конкурсов, где именно игровое сообщество формирует список номинантов и решает, кто поднимется на пьедестал.

Techland прямо обозначила категории, в которых рассчитывает на поддержку поклонников. Студия предлагает выдвинуть Dying Light: The Beast в номинациях «Игра года», «Лучшая игра для Steam Deck», «Вместе веселее», а также отметить визуальное оформление, инновационный подход к геймплею, сюжет, саундтрек и фирменную сложность, за которую серию так любят.

Номинировать проекты можно до 1 декабря, после чего, во время зимней распродажи Steam, начнётся голосование. Итоги будут объявлены 3 января, и победа может стать важной вехой для юбилейной части серии.

Для Techland это шанс привлечь ещё больше внимания к игре — но исход полностью в руках игроков. Fans, rise up!