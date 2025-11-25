Dying Light: The Beast бросает вызов на Steam Awards - Techland призывает фанатов в бой

Сезон игровых наград в полном разгаре, и Techland решила не упускать шанс отметить десятилетие своей культовой зомби-франшизы. Студия обратилась к фанатам с просьбой поддержать новую часть серии — Dying Light: The Beast, уже получившую одни из самых высоких оценок за всю историю бренда. Теперь разработчики хотят закрепить успех и добиться признания на Steam Awards, где выбор победителей полностью зависит от игроков.
В Steam стартовал приём номинаций сразу в 11 категориях: от «Игры года» и «Лучшего саундтрека» до наград за инновационный геймплей и выдающийся сюжет. Это один из немногих конкурсов, где именно игровое сообщество формирует список номинантов и решает, кто поднимется на пьедестал.
Techland прямо обозначила категории, в которых рассчитывает на поддержку поклонников. Студия предлагает выдвинуть Dying Light: The Beast в номинациях «Игра года», «Лучшая игра для Steam Deck», «Вместе веселее», а также отметить визуальное оформление, инновационный подход к геймплею, сюжет, саундтрек и фирменную сложность, за которую серию так любят.
Номинировать проекты можно до 1 декабря, после чего, во время зимней распродажи Steam, начнётся голосование. Итоги будут объявлены 3 января, и победа может стать важной вехой для юбилейной части серии.
Для Techland это шанс привлечь ещё больше внимания к игре — но исход полностью в руках игроков. Fans, rise up!
Да там все уже отписались, мол, номинируйте нас.
Но не этих же тварей-блокировщиков номинировать.
Ну как rt завезут, так и номинировать будем)
За то что они из ДЛС сделали отдельную игру и в своё время кинули-уволили Авеллона, который писал им нормальный сценарий и сюжет для 2 части (который они в последствии спёрли, но из-за своей бездарности закончить так и не смогли и в концовка второй части - самый провальный провал из всех сингловых игорей), им только гoвна за шиворат накидать можно.
dlc который длинный как оригинал
Дык ДЛС для вальгаллы тоже в отдельную игру превратили. Если у тебя лишний год появляется для производства, то почему бы не удлиннить?
А кровь и вино для ведьмака коротким было? Да это ДЛС было длиннее и лучше, чем многие игры, но всё это так же ДЛС, а не отдельная игра.
вообще кровь и вино короткий ,если сравнить с оригиналом ,даже очень короткий
разве что номинацию KURWA года!
Это гойда однозначно!
"Ой извините это бесплатно", т.е мы не видим игру у себя в магазине, поэтому "ничего" о ней не знаем!