Dying Light: The Beast будет более линейным приключением, где сделанный выбор не изменит мир вокруг игрока

Dying Light 2: Stay Human предложила более насыщенное повествование и новые возможности выбора, что изменило мир и то, как игроки с ним взаимодействуют. Однако вместе с анонсом Dying Light: The Beast многие из фанатов задаются вопросом, как эти изменения отразились на новой игре.

Таймон Смектала, директор франшизы, объяснил, что в отличие от предыдущей части, в The Beast применен принцип линейного повествования. Это, по словам Смекталы, позволяет создать «плотно сплетенную» историю, в центре которой - эмоциональные проблемы и личный путь Крейна. Вдобавок он отметил, что даже без изменяющих мир решений игроки смогут глубже понять действия и мотивы главного героя.

На этот раз мы выбрали более линейный сюжет, который отличается от ветвистых путей в Dying Light 2. Такой подход позволил нам создать более плотную историю, в центре которой - личный путь Крейна и его эмоциональные проблемы. Несмотря на то, что в игре нет выбора, меняющего мир, игроки могут интерпретировать действия и мотивы Крейна. Это другой вид повествования, более сокровенный и впечатляющий, а главное - канонический.

Смектала также рассказал, что основная цель The Beast - связать воедино повествования Dying Light 1 и Dying Light 2 и в то же время это позволит игрокам заглянуть в будущее франшизы. В заключение он заверил в том, что, несмотря на линейное повествование и отличия от предыдущих концепций, в игре будет сохранено все то, что уже покорило не один миллион игроков по всему миру