Dying Light: The Beast будет более линейным приключением, где сделанный выбор не изменит мир вокруг игрока

Dying Light 2: Stay Human предложила более насыщенное повествование и новые возможности выбора, что изменило мир и то, как игроки с ним взаимодействуют. Однако вместе с анонсом Dying Light: The Beast многие из фанатов задаются вопросом, как эти изменения отразились на новой игре.
Таймон Смектала, директор франшизы, объяснил, что в отличие от предыдущей части, в The Beast применен принцип линейного повествования. Это, по словам Смекталы, позволяет создать «плотно сплетенную» историю, в центре которой - эмоциональные проблемы и личный путь Крейна. Вдобавок он отметил, что даже без изменяющих мир решений игроки смогут глубже понять действия и мотивы главного героя.
На этот раз мы выбрали более линейный сюжет, который отличается от ветвистых путей в Dying Light 2. Такой подход позволил нам создать более плотную историю, в центре которой - личный путь Крейна и его эмоциональные проблемы. Несмотря на то, что в игре нет выбора, меняющего мир, игроки могут интерпретировать действия и мотивы Крейна. Это другой вид повествования, более сокровенный и впечатляющий, а главное - канонический.
Смектала также рассказал, что основная цель The Beast - связать воедино повествования Dying Light 1 и Dying Light 2 и в то же время это позволит игрокам заглянуть в будущее франшизы. В заключение он заверил в том, что, несмотря на линейное повествование и отличия от предыдущих концепций, в игре будет сохранено все то, что уже покорило не один миллион игроков по всему миру
Главное что бы скилов и оружия побольше завезли в том числе и огнестрел, тонна крафта естественно с самого начала а не как во второй потом патчами добавили , очень надеюсь что название Зверь не просто так сделано и нам наконец то позволят самим превращаться в монстра и можно будет включать уберрежим не тупо по скрипту как это было во второй части, ну и опять же очень надеюсь под эту способность будет ещё и отдельная ветка скилов.
Ну теперь хотя бы не вешают лапши, как это делали в сиквеле
просто сделали бы нормально продолжение 1 части от дополнения и не парили всем мозги
А что, уже про 500 часов геймплея не пишут?
Изначально заявляли что часов на 30 не более
плохо конечно. мало игр, где ты на что-то влияешь. но оно и понятно - такие игры делать гораздо сложнее
Жаль, что отказались от системы выбора. Всё-таки во 2 части эта система очень классно реализована и в целом реально влияет на мир игры, на сюжет, на персонажей, на ход квестов. Шикарная система. Не хотелось бы возвращаться снова к линейному сюжету после прекрасной нелинейной 2 части.
ДАдада,..во 2й части выбор влияет ровным счетом....ни на что.а геймлейно - 2я часть играется хуже первой- да даже вес игрока во сторой части не чувствуется вотличии от первой.картинка улучшилась,да и впервой части не плохо смотрится
Внимательно читай
так прав он, во 2 части мир по ходу сюжета никак не меняется
Как раз влияет, во первых на концовки а во вторых на то какие персонажи погибнут а какие останутся живы.
Все серьёзные косяки давно исправлены патчами, в том числе и огнестрел завезли, опять же например рецепты для крафт можно улучшать вплоть до легендарок, так что играется сейчас она отлично, ну и например ночи сделаны намного интересней а враги разнообразней чем в первой, опять же паркур куда боле бодрый и разнообразный, единственный недостаток до которого можно докопаться это то что в первой больше скилов, и есть скилы на различные ловушки на локациях во второй их меньше и ловушки и другие устройства появляются на локациях в зависимости от выбранной фракции, но зато они более полезные например появляются стационарные пулемёты или различные устройства для более удобного паркура.
первая даинг лайт ощущалась как дед исланд только с ...паркУУУр... особо ничего интересного. бежишь квест. истории не особо интересные. рыбак не хочет платить дань. помог. получил рецепт-шмот. все. вторая это цельный мир. разница как ведьмак 2 и ведьмак 3. сказать что плохие игры язык не повернется. но по уровню происходящего видно что даинг лайт 2 намного масштабней.
Неправда. В зависимости от выбора мир меняется визуально, открываются разные способы перемещения по миру и борьбы с зомби, и гибнут разные персонажи, ход многих квестов меняется из-за выбора игрока, концовки тоже очень разные. Короче говоря, ты в игру не играл и не знаешь, как дела обстоят в действительности во 2 части.
Потому что хотят денег побыстрее, а не морочится, создавая вариативность. Серия Dying Light как раз и радовала тем, что можно в пределах мира делать кучу разных вещей и они в итоге дают разные результаты. Печально что сдулось. Еще одна серия покойся с миром.