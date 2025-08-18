Dying Light: The Beast будет невероятно жестокой игрой

Dying Light: The Beast, изначально запланированная как DLC для Dying Light 2: Stay Human, была переделана после утечки информации и стала самостоятельной игрой с Кайлом Крейном в качестве главного героя.
По данным Techland, Dying Light: The Beast отличается повышенным уровнем жестокости, включая сцены насилия и впечатляющий опыт уничтожения зомби. Студия решила удвоить жестокость по сравнению с предыдущими играми, увеличив на 50% урон по телам врагов и утроив количество визуальных эффектов, таких как обнажённые кости и разорванная плоть.
Директор франшизы Dying Light Таймон Смектала рассказал:
Мы стояли перед большой доской, и мы думали: «Хорошо, что же нам сюда добавить?» И одним из первых пунктов в списке было: «Давайте сделаем жестокость вдвое круче, чем раньше». Мы сознательно стремились сделать её более кровавой — как в творческом, так и в техническом плане
Чтобы сделать кровь более реалистичной, команда использовала искусственную кровь в контролируемой среде, изучая, как она растекается и окрашивает поверхности, что привело к более естественному поведению крови в игре.
Мы даже попросили художников провести симуляции, где они были покрыты кровью и ползали по полу, чтобы мы могли увидеть, как будет выглядеть пятно крови, если бы кто-то прополз по нему.
Любые брызги крови, которые вы видите в игре, — это, по сути, реалистичное поведение крови. Мы вложили в это всё; мы понимаем, что жестокость — одна из составляющих Dying Light, и я думаю, что это лучшее воплощение этой жестокости во всей франшизе
Таймон Смектала отметил, что Techland планирует и дальше наращивать жестокость в будущих играх франшизы, сохраняя при этом суть увлекательного насилия Dying Light.
Dying Light: The Beast выйдет 19 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.
первая игра вообще кайф, крутая музыка, интересный сюжет, живой паркур, графон еще на уровне, а вот вторая часть пластиковая хрень, игросодержащий продукт, деревянный паркур и анимации, а сюжет вообще мусор.
Скажу как есть. Я был точно такого же мнения. По началу. Долго привыкал ко второй части, имея опыт и впечатления от первой части. Через эту призму играл и страдал... Но, затем, "придрочившись", я как то разделил эти две игры, и вошел в полный раж второй части. Она по своему оказалась хороша, там можно такую дичь творить, хоть суперменом стать. К ней надо привыкнуть и немного забыть про первую, тогда играется комфортно. Но у меня реальный вкус к игре пришел где то на 20ый час игры, при этом не в плане сюжетной линии. Сюжет и побочки это отдельная тема, а именно механика, геймплей второй части - я ею в полной мере овладел и хорошенько так привстал у меня.
Сюжет и правда крайне посредственный во второй части. Но нужно быть честным, и в первой части он звезд с неба не хватал. Разве что драматизма было больше и герои поинтересней и харизматичней.
А вот с геймплейной составляющей не соглашусь. Вторая часть мне понравилась куда больше. И это я проходил еще на самом релизе. Единственное, что потом начали добавлять неотключаемую хрень, посвященную то Хэллоуину, то еще чему-то. Всякие электрические зомби и прочая мифическая фигня. Вот это я уже не люблю.
А вот паркур и драки прям намного лучше первой части. Вариативней, глубже и отзывчивей. Особенно с учетом отсутствия крюка кошки, который буквально притягивал тебя к уступам. Это мега-такое себе решение. Еще бы парашют выдали, на котором можно было летать как вертолет. Ну а почему нет?
Я вторую часть прохожу на нг+ уже и все равно не могу привыкнуть к этой дичи, особенно печалит, что разработчики изуродывали кошку, которая была идеальная в первой части и добавили выносливость на паркур, реально гении деградации.
Ну классно у Techland и так была одни из самых зрелищных систем повреждения, добиваний и зомби тоже просто офигенные (я недавно зашёл во вторую части в которую играл год назад и просто офигел сколько они добавили разных новых зомбей, да и других врагов), если они это ещё улучшат это будет круто.
Это у тебя чё, мод или с коопа скрин?
Это сингл, одна из анимаций добивание зомбей, если ты про скин то их завезли просто тонны, за различные испытания, ивенты (заробатываешь очки и потом меняешь их на скины, оружие и т.д.), легендарный режим и т.д. так столько контента завезли что я просто охренел.
Я про камеру 3-лица)
Такие вещи с соей ещё никто не вытворял.
Ох уж этот дикий и беспощадный промоушен, да не звездите вы так уже после того как трейлер с элементами реального гемплея показали, уж точно не Dead Island 2, где практически каждую сломанную костяшку видно и кровь как настоящая хлещет и брызгает ;D
Даже немного разочаровался увидев этот трейлер, ну надеюсь хоть сюжет не будет настолько глупый как во второй части.
посмотрим посмотрим
Вот это поворот.