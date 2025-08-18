Dying Light: The Beast будет невероятно жестокой игрой

Dying Light: The Beast, изначально запланированная как DLC для Dying Light 2: Stay Human, была переделана после утечки информации и стала самостоятельной игрой с Кайлом Крейном в качестве главного героя.

По данным Techland, Dying Light: The Beast отличается повышенным уровнем жестокости, включая сцены насилия и впечатляющий опыт уничтожения зомби. Студия решила удвоить жестокость по сравнению с предыдущими играми, увеличив на 50% урон по телам врагов и утроив количество визуальных эффектов, таких как обнажённые кости и разорванная плоть.

Директор франшизы Dying Light Таймон Смектала рассказал:

Мы стояли перед большой доской, и мы думали: «Хорошо, что же нам сюда добавить?» И одним из первых пунктов в списке было: «Давайте сделаем жестокость вдвое круче, чем раньше». Мы сознательно стремились сделать её более кровавой — как в творческом, так и в техническом плане

Чтобы сделать кровь более реалистичной, команда использовала искусственную кровь в контролируемой среде, изучая, как она растекается и окрашивает поверхности, что привело к более естественному поведению крови в игре.

Мы даже попросили художников провести симуляции, где они были покрыты кровью и ползали по полу, чтобы мы могли увидеть, как будет выглядеть пятно крови, если бы кто-то прополз по нему.



Любые брызги крови, которые вы видите в игре, — это, по сути, реалистичное поведение крови. Мы вложили в это всё; мы понимаем, что жестокость — одна из составляющих Dying Light, и я думаю, что это лучшее воплощение этой жестокости во всей франшизе

Таймон Смектала отметил, что Techland планирует и дальше наращивать жестокость в будущих играх франшизы, сохраняя при этом суть увлекательного насилия Dying Light.

Dying Light: The Beast выйдет 19 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.