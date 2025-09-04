Dying Light: The Beast демонстрирует паркур и боевые навыки в новых видеороликах

Techland представила паркур и боевые навыки в игре жанра хоррор на выживание Dying Light: The Beast в двух новых видеороликах, подчёркивая захватывающий и увлекательный игровой процесс.
Цель игры — дать вам представление о мире «Кастор Вудс, системе паркура и напряжённой, жестокой борьбе за выживание», а также показать, «что делает игровой процесс Dying Light: The Beast таким захватывающим и увлекательным». Паркур описывается как «захватывающий, приземлённый и реалистичный», а Dying Light: The Beast «сосредоточена на основных игровых механиках, которые ценят игроки».
Techland предоставляет следующую информацию о паркуре:
- Игроки могут идти куда угодно и карабкаться на что угодно
- Игровая физика была скорректирована для корректной высоты/дальности прыжков; Убрана неустойчивость.
- Полная свобода находить несколько путей способствует исследованию.
- Выносливость не ограничивает лазание, но вам всё равно придётся тщательно продумывать каждый шаг, чтобы добраться до труднодоступных мест.
- Больше никакой жёлтой краски — паркур — это навык, который нужно освоить, а не предопределённый путь, отмеченный светящимися маркерами.
- Более 100 новых анимаций для Кайла Крейна, включая 17 уникальных приёмов лазания.
Что касается «физического, жестокого и креативного» боя, они говорят следующее:
- Удары точно анализируются; время замаха и остановки сбалансировано для максимального эффекта.
- Новый физический движок точно применяет импульсы ударов; реалистичные реакции с активной физикой рэгдолла плюс короткие анимации.
- Противники-люди используют продвинутый ИИ и механику укрытий с 22 стратегиями позиционирования.
- Отзывы игроков были учтены: Кайл быстро стабилизирует отдачу, удары ближнего боя ощущаются мощными.
- Модель повреждений позволяет наносить прицельные удары как минимум по 12 точкам тела. Видимые раны увеличены вдвое по сравнению с предыдущими играми.
Dying Light: The Beast выйдет 19 сентября 2025 года на ПК, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro и Xbox Series X/S. Techland недавно опубликовала подробную информацию о системных требованиях для ПК и ноутбуков.
Это будет кайф) надеюсь хоть ещё один релиз после kcd2 порадует
Что то читается как фантастический роман.
Как то пока напоминает очень сильно вторую часть, хотя говорили, что эта часть больше на первую похожа. Не очень хорошо, если эта часть будет больше на вторую похожа.
Движок 2 части используется же. Так что определенно схожести будут в плане механики, визуала и прочего.
Жду пиратку.))0
Не сказал бы, что это сильно круче по графону чем DL2, они ведь сами спалились сказав, что изначально это было dlc ко второй части. Все ещё не понятны системные требования.
Системки (Arc B580 вместе с XeSS FG завезли)