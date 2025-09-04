Dying Light: The Beast демонстрирует паркур и боевые навыки в новых видеороликах

Techland представила паркур и боевые навыки в игре жанра хоррор на выживание Dying Light: The Beast в двух новых видеороликах, подчёркивая захватывающий и увлекательный игровой процесс.

Цель игры — дать вам представление о мире «Кастор Вудс, системе паркура и напряжённой, жестокой борьбе за выживание», а также показать, «что делает игровой процесс Dying Light: The Beast таким захватывающим и увлекательным». Паркур описывается как «захватывающий, приземлённый и реалистичный», а Dying Light: The Beast «сосредоточена на основных игровых механиках, которые ценят игроки».

Techland предоставляет следующую информацию о паркуре:

Игроки могут идти куда угодно и карабкаться на что угодно

Игровая физика была скорректирована для корректной высоты/дальности прыжков; Убрана неустойчивость.

Полная свобода находить несколько путей способствует исследованию.

Выносливость не ограничивает лазание, но вам всё равно придётся тщательно продумывать каждый шаг, чтобы добраться до труднодоступных мест.

Больше никакой жёлтой краски — паркур — это навык, который нужно освоить, а не предопределённый путь, отмеченный светящимися маркерами.

Более 100 новых анимаций для Кайла Крейна, включая 17 уникальных приёмов лазания.

Что касается «физического, жестокого и креативного» боя, они говорят следующее:

Удары точно анализируются; время замаха и остановки сбалансировано для максимального эффекта.

Новый физический движок точно применяет импульсы ударов; реалистичные реакции с активной физикой рэгдолла плюс короткие анимации.

Противники-люди используют продвинутый ИИ и механику укрытий с 22 стратегиями позиционирования.

Отзывы игроков были учтены: Кайл быстро стабилизирует отдачу, удары ближнего боя ощущаются мощными.

Модель повреждений позволяет наносить прицельные удары как минимум по 12 точкам тела. Видимые раны увеличены вдвое по сравнению с предыдущими играми.

Dying Light: The Beast выйдет 19 сентября 2025 года на ПК, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro и Xbox Series X/S. Techland недавно опубликовала подробную информацию о системных требованиях для ПК и ноутбуков.