Dying Light: The Beast должна стать связующим звеном между прошлым и будущим франшизы

Франшиза Dying Light готовится к новому скачку в повествовании благодаря Dying Light: The Beast. Таймон Смектала, директор франшизы, рассказал детали о возвращении Кайла Крейна, трудностях нового окружения, улучшениях в геймплее и возвращении к истокам жанра survival horror.

После событий Dying Light: The Following судьба Кайла Крейна оставалась большой загадкой. И вот в Dying Light: The Beast фанаты наконец-то узнают ответы. По словам Смекталы, это не просто завершение его истории, но и важный фрагмент в расширении вселенной игры, соединяющий события из Dying Light и Dying Light 2: Stay Human.

Если вы когда-либо испытывали эмоциональную привязанность к этой франшизе, Dying Light: The Beast станет незаменимым дополнением, - говорит Смектала. Игра не только закончит историю Крейна, но и укажет на грядущие события.

Одним из фирменных знаков франшизы всегда был паркур, но переход в более сельскую местность создал для разработчиков определенные трудности. В отсутствие небоскребов, на которые можно было бы забраться, разработчикам пришлось искать новые решения. В результате получилась динамичная система передвижения, которая идеально вписывается в сеттинг, не теряя при этом самобытности франшизы.

Нам пришлось переосмыслить движение, используя природные элементы, такие как поваленные деревья, скалы, промышленные руины и импровизированные конструкции», - объясняет Смектала. Крэйн может вызвать всплески повышенной скорости, силы и ловкости. Но эти способности выходят за рамки геймплея - они являются частью сюжета и внутренней дилеммы персонажа.

Если в Dying Light 2: Stay Human больше внимания уделялось экшену, то Dying Light: The Beast вернет ощущение постоянной опасности и нехватки ресурсов.

Враги более смертоносны, боеприпасы ограничены, а по ночам становится еще страшнее, особенно в лесу, - рассказывает Смектала. Зачастую бегство - лучший выход.

Со всеми этими новыми возможностями Dying Light: The Beast обещает стать важной главой для поклонников франшизы. Игра не только ответит на старые вопросы, но и заложит основу для будущего серии. Ожидается, что игра выйдет летом 2025 года.