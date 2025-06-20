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Dying Light: The Beast Лето 2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 242 оценки

Dying Light: The Beast достигла 2 миллионов списков желаний

monk70 monk70

Разработчики из польской студии Techland сообщили о достижении значительной вехи Dying Light: The Beast. За два месяца до выхода грядущий зомби-экшен, в котором вернётся герой первой части Кайл Крейн, достиг отметки в два миллиона добавлений в списки желаний на всех платформах.

Спасибо за 2 миллиона списков желаний! Это очень много значит для нас, и мы бы не смогли сделать это без вас! Мы с нетерпением ждем возможности рассказать больше о Dying Light: The Beast. Если вы еще этого не сделали, добавьте игру в список желаний, чтобы быть в курсе всех последних новостей и открытий!

Dying Light: The Beast выйдет 22 августа на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

24
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
dexxxx123

Ля, к чему это посмешище, это совсем ничего не значит, может еще количеством просмотров страницы в стим обнародуют. Жалкое зрелище....

12
Egik81

Какая-то эпидемия лапшавешанья от пиарщиков игроделов последние дни....

7
My life is a game

а по предзаказам что там интересно

5
Алан Битаров

Я бы закинул в вишлист, но у меня она уже давно предзаказана

4
Grognac

игра года в жанре зомби

2
Kalmah13

Отлично, ещё и русская озвучка будет 👍

2