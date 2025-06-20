Dying Light: The Beast достигла 2 миллионов списков желаний

Разработчики из польской студии Techland сообщили о достижении значительной вехи Dying Light: The Beast. За два месяца до выхода грядущий зомби-экшен, в котором вернётся герой первой части Кайл Крейн, достиг отметки в два миллиона добавлений в списки желаний на всех платформах.

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Dying Light: The Beast выйдет 22 августа на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.