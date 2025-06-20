Dying Light: The Beast достигла 2 миллионов списков желаний

Разработчики из польской студии Techland сообщили о достижении значительной вехи Dying Light: The Beast. За два месяца до выхода грядущий зомби-экшен, в котором вернётся герой первой части Кайл Крейн, достиг отметки в два миллиона добавлений в списки желаний на всех платформах.
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Dying Light: The Beast выйдет 22 августа на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Ля, к чему это посмешище, это совсем ничего не значит, может еще количеством просмотров страницы в стим обнародуют. Жалкое зрелище....
Какая-то эпидемия лапшавешанья от пиарщиков игроделов последние дни....
а по предзаказам что там интересно
Я бы закинул в вишлист, но у меня она уже давно предзаказана
игра года в жанре зомби
Отлично, ещё и русская озвучка будет 👍