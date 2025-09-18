Dying Light: The Beast, Jump Space и другие игры получают поддержку технологий NVIDIA

NVIDIA подтвердила, что новые игры получат поддержку NVIDIA DLSS 4 Multi-Frame Gen, DLSS Super Resolution, NVIDIA Reflex и Ray Tracing.

Dying Light: The Beast выходит сегодня после того, как Techland перенесла дату релиза с 19 сентября на сегодня, 18 сентября. Игра выходит с полной поддержкой ряда технологий NVIDIA. Помимо вышеупомянутого поколения DLSS 4 Multi-Frame, игра также поддерживает NVIDIA Reflex, DLSS Super Resolution и DLAA. NVIDIA утверждает, что игроки на видеокартах серии RTX 50 смогут наслаждаться средней частотой кадров, умноженной на 7,6, при включении DLSS 4 Multi-Frame Gen и DLSS Super Resolution в разрешении 4K.

Игроки в разрешении 1440p смогут насладиться пятикратным приростом производительности при наличии видеокарты RTX 5090, что позволит запускать игру со скоростью «более 400 кадров в секунду». Даже если у вас нет 5090, но есть видеокарта серии RTX 50, по заявлению NVIDIA, вы всё равно сможете добиться скорости более 200 кадров в секунду с максимальными настройками и включённой трассировкой лучей.

Dying Light — не единственная игра, получившая поддержку NVIDIA DLSS 4 Multi-Frame Gen: Mistfall Hunter уже вступила в стадию закрытого бета-тестирования с поддержкой DLSS 4 Multi-Frame Gen. К ней присоединилась и Farming Simulator 25, которую игроки могут обновить уже сегодня, чтобы увидеть поддержку DLSS 4 Multi-Frame Gen.

Наконец, Jump Space, новая кооперативная PvE-игра, которая выйдет в ранний доступ завтра, 19 сентября, будет поддерживать NVIDIA DLSS Super Resolution, а Gears of War: Reloaded сегодня получает обновление для поддержки DLSS Super Resolution и DLAA.