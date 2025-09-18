Dying Light: The Beast, Jump Space и другие игры получают поддержку технологий NVIDIA

NVIDIA подтвердила, что новые игры получат поддержку NVIDIA DLSS 4 Multi-Frame Gen, DLSS Super Resolution, NVIDIA Reflex и Ray Tracing.
Dying Light: The Beast выходит сегодня после того, как Techland перенесла дату релиза с 19 сентября на сегодня, 18 сентября. Игра выходит с полной поддержкой ряда технологий NVIDIA. Помимо вышеупомянутого поколения DLSS 4 Multi-Frame, игра также поддерживает NVIDIA Reflex, DLSS Super Resolution и DLAA. NVIDIA утверждает, что игроки на видеокартах серии RTX 50 смогут наслаждаться средней частотой кадров, умноженной на 7,6, при включении DLSS 4 Multi-Frame Gen и DLSS Super Resolution в разрешении 4K.
Игроки в разрешении 1440p смогут насладиться пятикратным приростом производительности при наличии видеокарты RTX 5090, что позволит запускать игру со скоростью «более 400 кадров в секунду». Даже если у вас нет 5090, но есть видеокарта серии RTX 50, по заявлению NVIDIA, вы всё равно сможете добиться скорости более 200 кадров в секунду с максимальными настройками и включённой трассировкой лучей.
Dying Light — не единственная игра, получившая поддержку NVIDIA DLSS 4 Multi-Frame Gen: Mistfall Hunter уже вступила в стадию закрытого бета-тестирования с поддержкой DLSS 4 Multi-Frame Gen. К ней присоединилась и Farming Simulator 25, которую игроки могут обновить уже сегодня, чтобы увидеть поддержку DLSS 4 Multi-Frame Gen.
Наконец, Jump Space, новая кооперативная PvE-игра, которая выйдет в ранний доступ завтра, 19 сентября, будет поддерживать NVIDIA DLSS Super Resolution, а Gears of War: Reloaded сегодня получает обновление для поддержки DLSS Super Resolution и DLAA.
Иди к папочке мертвый свет, жду в зеленом магазине во всеоружии.
фу таким быть понторез дешевый лол
Странно, видекарта топ,а проц не поменен на 9800x3d хотя бы
не вижу смысла пока, и так все летает... да и чтоб бомжей сильно не травмировать, а то вон уже в обморок падают в комментах повыше)
"Игроки в разрешении 1440p смогут насладиться пятикратным приростом производительности при наличии видеокарты RTX 5090" - ну всё правильно 5090 2к ну а чё (офисная же)
Да чего уж там, пора на 60-ю серию предзаказы открывать, 50-я ведь давно устарела!))
Я че то не понял, 3 года назад нам показали трассировку пути, 3года спустя все ААА проекты выходят БЕЗ трассировки пути, как правило вообще без графония, одно только длссмыло и дегенератор мылокадров, про трассировку нвидия почему то молчит. А где собственно говоря обещанное 3 года назад улучшение графики, и почему современные мид карты уровня 5070ти с вазелиновыми технологиями не могут в них обеспечивать высокую производительность?
Тесселяция через 3 года после релиза была почти что бесплатной для карт последнего поколения на тот момент, и я о всех картах, не только топ уровня...
Ну как же. На Nvidia PhysX в свое время деньги содрали с наивных игроков, потом ее все забыли.
Сейчас трассировку и DLSS придумали.
Потом еще что-нибудь придумают.
Нужно же бабло трясти за бестолковые технологии, выдавая их за гениальные.
Пишут что недоступно в моем регионе. Ну ладно, в зеленом стиме будет доступна. Там и куплю.
15 минут назад на реддите выложили NFO что игра взломана. Ждем на трекерах.