Dying Light: The Beast не выйдет для консолей предыдущего поколения

Владельцы Xbox One и PlayStation 4 не смогут играть в Dying Light: The Beast. Разработчик Techland официально прекратил выпуск версий для консолей предыдущего поколения.

По словам студии, Dying Light: The Beast изначально разрабатывалась для текущего поколения консолей. Открытый игровой мир, улучшенная графика и переработанная боевая система и система паркура разработаны таким образом, чтобы в полной мере использовать вычислительную мощность и доступную память современного оборудования.

В ходе разработки стало ясно, что портирование на Xbox One и PlayStation 4 было бы возможно только со значительными техническими компромиссами. По словам представителей Techland, эти ограничения помешали бы им обеспечить желаемый игровой опыт.

Студия подчёркивает, что решение было принято не по стратегическим соображениям, а из-за технических требований проекта. Они не хотели жертвовать качеством игры, выпуская урезанную версию.

Игроки, которые ожидали или уже оформили предзаказ на версию для Xbox One или PlayStation 4, получат возврат средств.