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Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 2 621 оценка

Dying Light: The Beast не выйдет для консолей предыдущего поколения

monk70 monk70

Владельцы Xbox One и PlayStation 4 не смогут играть в Dying Light: The Beast. Разработчик Techland официально прекратил выпуск версий для консолей предыдущего поколения.

По словам студии, Dying Light: The Beast изначально разрабатывалась для текущего поколения консолей. Открытый игровой мир, улучшенная графика и переработанная боевая система и система паркура разработаны таким образом, чтобы в полной мере использовать вычислительную мощность и доступную память современного оборудования.

В ходе разработки стало ясно, что портирование на Xbox One и PlayStation 4 было бы возможно только со значительными техническими компромиссами. По словам представителей Techland, эти ограничения помешали бы им обеспечить желаемый игровой опыт.

Студия подчёркивает, что решение было принято не по стратегическим соображениям, а из-за технических требований проекта. Они не хотели жертвовать качеством игры, выпуская урезанную версию.

Игроки, которые ожидали или уже оформили предзаказ на версию для Xbox One или PlayStation 4, получат возврат средств.

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Комментарии:  3
Ваш комментарий
Destroited

Впервые консольщикам повезло что эта убогая поделка не посетит их днищенские приставки, ибо гoвно бессмысленно обмазывать гoвном.

5
QueasyRush

пост уже есть на сайте, кинул жалобу, сорри

Габенушка

Оптимизон там отличный, на плойке 4 могла бы даде в 30 фпс запустится и даже в 45