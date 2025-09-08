Dying Light: The Beast обещает более страшные ночи и улучшенных Прыгунов

Techland раскрыла подробности об улучшениях ночной системы в Dying Light: The Beast, обещая создать гораздо более пугающий игровой процесс, чем в предыдущих играх серии. В недавнем посте в Steam разработчик объяснил свою цель — воссоздать напряжение ночей из первой игры, но с новыми элементами, которые сделают каждый момент после заката поистине ужасающим.

Для достижения этой цели команда сформировала специальную группу программистов, дизайнеров и дизайнеров уровней, которые работали на протяжении всего процесса разработки игры. «Некоторые недели были посвящены поведению Прыгунов, другие — правилам появления и механике преследования», — пояснил разработчик, заверив, что результатом станет непредсказуемая и пугающая ночная система.

Ночи в Dying Light: The Beast будут значительно темнее, чтобы усилить ощущение ужаса, но это будет зависеть от локации. Леса заповедника будут невероятно темными, а в городских районах будут горящие бочки, которые, хотя и обеспечивают некоторую видимость, могут затруднить игрокам скрытность.

Ужасающие Прыгуны, культовые ночные враги серии, были полностью переработаны. Эти монстры теперь охотятся на игроков более эффективно, как поодиночке, так и группами.

Мы улучшили нашу технологию появления, чтобы их присутствие было ощутимым, где бы они ни находились.

Студия также скорректировала игровой процесс, учитывая наличие транспортных средств и разнообразие карты, которая варьируется от узких улочек до открытых полей.

Основываясь на отзывах, полученных на Gamescom, и отзывах инфлюенсеров, тестировавших игру, Techland значительно улучшила анимацию движения и бега Прыгунов. Кроме того, у врагов изменится поведение при отступлении: они будут сражаться более агрессивно, у них будет больше атак и захватов, а также повысится их заметность. Лучше не включать фонарик, когда они находятся рядом.

И это ещё не всё: Прыгуны выглядят более окровавленными и имеют новые варианты, каждый из которых «более пугающий и уникальный», чем предыдущий, что увеличивает разнообразие угроз, с которыми игроки столкнутся ночью.

Dying Light: The Beast выйдет 19 сентября на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК. Игра также выйдет на Xbox One и PlayStation 4 в конце этого года, дата выхода будет объявлена ​​позже.