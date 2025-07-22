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Dying Light: The Beast Лето 2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 280 оценок

Dying Light: The Beast ответит на все вопросы, связанные с Кайлом Крейном

Gruz_ Gruz_

Похоже, студия Techland собирается поставит окончательную точку в приключениях Кайла Крейна в Dying Light: The Beast. После неоднозначной развязки DLC The Following, Кайла вернули в всамостоятельный спин-офф Dying Light, но в этот раз не будет никакой недосказанности в вопросе о его дальнейшей судьбе.

По словам директора франшизы Таймона Смекталы, в игре еще будут присутствовать намеки и «маленькие зацепки» на будущее, но в целом она будет довольно определенной, линейной историей о мести Кайла Крейна тем, кто удерживал его взаперти в лаборатории в течение десяти лет.

«На самом деле в этом и заключается разница между The Beast и Dying Light 2 Stay Human. В Dying Light 2 Stay Human мы хотели исследовать повествование, в котором выбор за игроком, но для этой игры мы решили обойтись без этого, поскольку хотели, чтобы это была каноническая история, а если вы оставите игрокам право выбора, я думаю, было бы даже несправедливо по отношению к игрокам говорить, что является каноном. Так что в случае с The Beast мы специально хотели, чтобы это был канон, и я думаю, что мы вполне определенно ответим на ряд оставшихся вопросов в истории серии... когда речь идет о Кайле Крейне, думаю, мы ответим и на вопросы того, что с ним случилось, и как закончится его приключение в The Beast».

Dying Light: The Beast выйдет 22 августа для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

19
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
ZAUSA
Dying Light: The Beast ответит на все вопросы, связанные с Кайлом Крейном

И то, почему он такой дурак?

6
Кошачий комочек

как он живой если он мёртв. Бредовухой попахивает

5
Artem1ik_2030

Так канон то, что он стал прыгуном в конце 1 части, а не ядерка

6
Rey4rtRO

Их попытка в нелинейность во второй части была довольно слабенькой, так что оно и к лучшему, что будет линейный сюжет.

4
Дворф

потому что сценариста выгнали

CaMahoney
Dying Light: The Beast ответит на все вопросы, связанные с Кайлом Крейном

Это понятно, а можно ответ на вопрос - почему вторая часть такое унылое хрючевое по сравнению с богоподобной первой?

1
WeakKyon

"студия Techland собирается поставит окончательную точку в приключениях Кайла Крейна" Это типо тонкий намек, что ГГ умрет?))