Dying Light: The Beast ответит на все вопросы, связанные с Кайлом Крейном

Похоже, студия Techland собирается поставит окончательную точку в приключениях Кайла Крейна в Dying Light: The Beast. После неоднозначной развязки DLC The Following, Кайла вернули в всамостоятельный спин-офф Dying Light, но в этот раз не будет никакой недосказанности в вопросе о его дальнейшей судьбе.

По словам директора франшизы Таймона Смекталы, в игре еще будут присутствовать намеки и «маленькие зацепки» на будущее, но в целом она будет довольно определенной, линейной историей о мести Кайла Крейна тем, кто удерживал его взаперти в лаборатории в течение десяти лет.

«На самом деле в этом и заключается разница между The Beast и Dying Light 2 Stay Human. В Dying Light 2 Stay Human мы хотели исследовать повествование, в котором выбор за игроком, но для этой игры мы решили обойтись без этого, поскольку хотели, чтобы это была каноническая история, а если вы оставите игрокам право выбора, я думаю, было бы даже несправедливо по отношению к игрокам говорить, что является каноном. Так что в случае с The Beast мы специально хотели, чтобы это был канон, и я думаю, что мы вполне определенно ответим на ряд оставшихся вопросов в истории серии... когда речь идет о Кайле Крейне, думаю, мы ответим и на вопросы того, что с ним случилось, и как закончится его приключение в The Beast».

Dying Light: The Beast выйдет 22 августа для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.