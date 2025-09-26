Dying Light: The Beast получила хвалебный трейлер с положительными отзывами журналистов

Компания Techland успешно выпустила Dying Light: The Beast по всему миру, получив признание критиков и игроков, и объявила, что игра заняла первое место в списке бестселлеров Steam.
В течение 48 часов после запуска игра получила впечатляющие 90% положительных отзывов в Steam, а число одновременных игроков за выходные после запуска достигло 121 222 человек.
Позитивная динамика продолжилась и на других платформах: игра получила оценку 4,75/5 на PlayStation, 4,4/5 на Xbox и 4,7/5 в Epic Games Store.
Тимон Смектала, директор франшизы Dying Light, прокомментировал:
Вся наша студия была глубоко предана этому проекту последние два года, и мы всегда учитывали интересы игроков при принятии каждого решения. Мы прислушивались к отзывам сообщества при решении творческих и дизайнерских вопросов. Столь позитивный отклик игроков после запуска лишь доказывает, насколько важен этот подход.
Dying Light: The Beast доступна на ПК (Steam и Epic Game Store), PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Вполне оправдано к данной игре!
Как же они её перехваливают , эх ....
Пожалуй, самыйчастый кадр, когда приходится затыкивать химер.
Дожили! Посредственная игрушка, которая задумывалась как DLC без графики - ШОДЕВР!!! (на фоне того, что выходит в последний годы).
Как дополнение зашло бы на ура, очень атмосферные локации с улучшенной физикой. А так квестами принеси-подай растянули где-то половину игрового времени. По сути сюжета на 5 часов. Пойди туда, собери то, пойди сюда, проверь это, и так несколько раз, причём в самом сюжете а не доп квестах. DL2 у меня почти летает на ультрах на старой видюхе, а вот эту шнягу еле-еле вытягивает на 50-60 фпс, причём на минималках с апскейлером. От куда такая нагрузка, бляха муха?