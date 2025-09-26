Dying Light: The Beast получила хвалебный трейлер с положительными отзывами журналистов

Компания Techland успешно выпустила Dying Light: The Beast по всему миру, получив признание критиков и игроков, и объявила, что игра заняла первое место в списке бестселлеров Steam.

В течение 48 часов после запуска игра получила впечатляющие 90% положительных отзывов в Steam, а число одновременных игроков за выходные после запуска достигло 121 222 человек.

Позитивная динамика продолжилась и на других платформах: игра получила оценку 4,75/5 на PlayStation, 4,4/5 на Xbox и 4,7/5 в Epic Games Store.

Тимон Смектала, директор франшизы Dying Light, прокомментировал:

Вся наша студия была глубоко предана этому проекту последние два года, и мы всегда учитывали интересы игроков при принятии каждого решения. Мы прислушивались к отзывам сообщества при решении творческих и дизайнерских вопросов. Столь позитивный отклик игроков после запуска лишь доказывает, насколько важен этот подход.

Dying Light: The Beast доступна на ПК (Steam и Epic Game Store), PlayStation 5 и Xbox Series X/S.