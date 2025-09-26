ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 1 230 оценок

Dying Light: The Beast получила хвалебный трейлер с положительными отзывами журналистов

monk70 monk70

Компания Techland успешно выпустила Dying Light: The Beast по всему миру, получив признание критиков и игроков, и объявила, что игра заняла первое место в списке бестселлеров Steam.

В течение 48 часов после запуска игра получила впечатляющие 90% положительных отзывов в Steam, а число одновременных игроков за выходные после запуска достигло 121 222 человек.

Позитивная динамика продолжилась и на других платформах: игра получила оценку 4,75/5 на PlayStation, 4,4/5 на Xbox и 4,7/5 в Epic Games Store.

Тимон Смектала, директор франшизы Dying Light, прокомментировал:

Вся наша студия была глубоко предана этому проекту последние два года, и мы всегда учитывали интересы игроков при принятии каждого решения. Мы прислушивались к отзывам сообщества при решении творческих и дизайнерских вопросов. Столь позитивный отклик игроков после запуска лишь доказывает, насколько важен этот подход.

Dying Light: The Beast доступна на ПК (Steam и Epic Game Store), PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

14
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
askazanov

Вполне оправдано к данной игре!

3
GennadijK

Как же они её перехваливают , эх ....

3
Bella Ramsey

Пожалуй, самыйчастый кадр, когда приходится затыкивать химер.

Дожили! Посредственная игрушка, которая задумывалась как DLC без графики - ШОДЕВР!!! (на фоне того, что выходит в последний годы).

2
MadPyramus

Как дополнение зашло бы на ура, очень атмосферные локации с улучшенной физикой. А так квестами принеси-подай растянули где-то половину игрового времени. По сути сюжета на 5 часов. Пойди туда, собери то, пойди сюда, проверь это, и так несколько раз, причём в самом сюжете а не доп квестах. DL2 у меня почти летает на ультрах на старой видюхе, а вот эту шнягу еле-еле вытягивает на 50-60 фпс, причём на минималках с апскейлером. От куда такая нагрузка, бляха муха?

2