Dying Light: The Beast получила новую максимальную скидку в Steam в рамках юбилейной распродажи франшизы Dying Light

В честь одиннадцатой годовщины выхода Dying Light, Techland подготовила отличные скидки для поклонников игр в жанре survival horror и action-adventure на две части Dying Light со всеми DLC, а также на аддон Dying Light: The Beast, получивший новую максимальную скидку в 25% от первоначальной цены в Steam.

Скидки на игры франшизы Dying Light:

Издатели подчеркивают, что это «испытание на выживание», в котором игрокам придется заниматься паркуром, сражаться с зомби и вести беспощадную битву за выживание в открытых постапокалиптических мирах — как в одиночном, так и в кооперативном режимах.

Исследуйте эти миры днем и делайте все, что возможно, чтобы пережить ночь, спасаясь от голодных орд по крышам домов или крафтя крутое оружие из подручных материалов. Это захватывающее приключение на выживание, от которого дух захватывает, а сердце начинает биться еще быстрее.

Обращаем ваше внимание, что в настоящее время в России невозможно приобрести Dying Light напрямую через официальные цифровые магазины, такие как Steam или Epic Games Store.