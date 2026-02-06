ЧАТ ИГРЫ
Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 2 437 оценок

Dying Light: The Beast получила новую максимальную скидку в Steam в рамках юбилейной распродажи франшизы Dying Light

Gruz_ Gruz_

В честь одиннадцатой годовщины выхода Dying Light, Techland подготовила отличные скидки для поклонников игр в жанре survival horror и action-adventure на две части Dying Light со всеми DLC, а также на аддон Dying Light: The Beast, получивший новую максимальную скидку в 25% от первоначальной цены в Steam.

Скидки на игры франшизы Dying Light:

Издатели подчеркивают, что это «испытание на выживание», в котором игрокам придется заниматься паркуром, сражаться с зомби и вести беспощадную битву за выживание в открытых постапокалиптических мирах — как в одиночном, так и в кооперативном режимах.

Исследуйте эти миры днем и делайте все, что возможно, чтобы пережить ночь, спасаясь от голодных орд по крышам домов или крафтя крутое оружие из подручных материалов. Это захватывающее приключение на выживание, от которого дух захватывает, а сердце начинает биться еще быстрее.

Обращаем ваше внимание, что в настоящее время в России невозможно приобрести Dying Light напрямую через официальные цифровые магазины, такие как Steam или Epic Games Store.

Комментарии:  6
QueasyRush

за такие деньги достойна покупки только первая часть пока

9
Legend_of_the_Hero

Первая часть тоже получила максимальную скидку. Но только базовая. А вот со всеми DLC цена осталась прежней.

5
AlluringJake

Когда уже на дисках выйдет? Запарился ждать.

2
Kubominator

Нармальна👍Но я за фулл прайс брал сразу

2
Snake2105

Dying Light: The Beast — скидка 25% ($44,99, примерно 3400 рублей)

1
Black3D

Пускай финального босса в beast переделывают полностью. Только потом можно покупать. Да и концовка ржачная. Чем ты готов пожертвовать? Всем. И просто столкнул. Он бы ему ещё подножку поставил и сказал что пожертвовал всем))