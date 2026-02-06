Dying Light: The Beast получила новую максимальную скидку в Steam в рамках юбилейной распродажи франшизы Dying Light

В честь одиннадцатой годовщины выхода Dying Light, Techland подготовила отличные скидки для поклонников игр в жанре survival horror и action-adventure на две части Dying Light со всеми DLC, а также на аддон Dying Light: The Beast, получивший новую максимальную скидку в 25% от первоначальной цены в Steam.
Скидки на игры франшизы Dying Light:
- Dying Light — скидка 88% ($2,99, примерно 230 рублей )
- Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition — скидка 70% ($20.99, примерно 1600 рублей)
- Dying Light: The Beast — скидка 25% ($44,99, примерно 3400 рублей)
Издатели подчеркивают, что это «испытание на выживание», в котором игрокам придется заниматься паркуром, сражаться с зомби и вести беспощадную битву за выживание в открытых постапокалиптических мирах — как в одиночном, так и в кооперативном режимах.
Исследуйте эти миры днем и делайте все, что возможно, чтобы пережить ночь, спасаясь от голодных орд по крышам домов или крафтя крутое оружие из подручных материалов. Это захватывающее приключение на выживание, от которого дух захватывает, а сердце начинает биться еще быстрее.
Обращаем ваше внимание, что в настоящее время в России невозможно приобрести Dying Light напрямую через официальные цифровые магазины, такие как Steam или Epic Games Store.
за такие деньги достойна покупки только первая часть пока
Первая часть тоже получила максимальную скидку. Но только базовая. А вот со всеми DLC цена осталась прежней.
Когда уже на дисках выйдет? Запарился ждать.
Нармальна👍Но я за фулл прайс брал сразу
Пускай финального босса в beast переделывают полностью. Только потом можно покупать. Да и концовка ржачная. Чем ты готов пожертвовать? Всем. И просто столкнул. Он бы ему ещё подножку поставил и сказал что пожертвовал всем))