ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dying Light: The Beast 19.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.8 300 оценок

Dying Light: The Beast получила новый трейлер с демонстрацией трассировки лучей

monk70 monk70

Techland и NVIDIA опубликовали новый трейлер грядущего зомби-экшена Dying Light: The Beast, демонстрирующий потрясающую графику с трассировкой лучей на ПК, а также улучшенное качество изображения и производительность благодаря DLSS 4.

Игра выйдет уже совсем скоро, 19 сентября, с поддержкой DLSS 4, включая суперразрешение, многокадровую генерацию, NVIDIA Reflex и новую функцию DLSS 4 — реконструкцию лучей на основе модели Transformer. Она повысит детализацию и качество всех эффектов трассировки лучей, таких как отражения, тени, затенение и глобальное освещение.

10
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
OneShadows

Помойку dlss скоро везде будут пихать, зачем делать оптимизацию действительно

9
dgsdfgfdgsdg

можешь всю жизнь любоваться ужаснейшим ТАА, никто не мешает

7
Partenavia

Оптимизации не было в половине игрушек и до длсс

6
erkins007

Шо, в свое время купил "топ за свои деньги" 6000/7000 серии и теперь тебя кинули на нормальный апскейлер?)

1
DezkQ

Которая новость к ряду про трассировку )

Секта "лучи ни нада" всем составом отправляется на Плутон для терраформирования, в связи с повышенным тепловыделением и реактивной тягой в районе ануса.

5
erkins007

Та она мертва, с выходом фср4 и секта тензоры не нужны будет умирать постепенно.

DezkQ erkins007

Да нифига, живее всех живых)

1
JackBV

Не , ну серьёзно , на RTX не красиво же, ощущение выкрученной гаммы

4
Петюша Петюшенька

Да РТИ в целом спороное улучшение, где то лучше где то хуже. Но вот потребление производительности просто огромное

1
Zick211

5090 с трассировкой без dlss в 4к не тянет, значит минималка будет 2060 super. 100%.

1
Петюша Петюшенька

Для rt минималка 3080 какая-нибудь будет🤣

Петюша Петюшенька

То что показали кстати, это был с дегенератором кадров

Петюша Петюшенька

Ровно через месяц