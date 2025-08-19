Dying Light: The Beast получила новый трейлер с демонстрацией трассировки лучей

Techland и NVIDIA опубликовали новый трейлер грядущего зомби-экшена Dying Light: The Beast, демонстрирующий потрясающую графику с трассировкой лучей на ПК, а также улучшенное качество изображения и производительность благодаря DLSS 4.

Игра выйдет уже совсем скоро, 19 сентября, с поддержкой DLSS 4, включая суперразрешение, многокадровую генерацию, NVIDIA Reflex и новую функцию DLSS 4 — реконструкцию лучей на основе модели Transformer. Она повысит детализацию и качество всех эффектов трассировки лучей, таких как отражения, тени, затенение и глобальное освещение.