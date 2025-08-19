Dying Light: The Beast получила новый трейлер с демонстрацией трассировки лучей

Techland и NVIDIA опубликовали новый трейлер грядущего зомби-экшена Dying Light: The Beast, демонстрирующий потрясающую графику с трассировкой лучей на ПК, а также улучшенное качество изображения и производительность благодаря DLSS 4.
Игра выйдет уже совсем скоро, 19 сентября, с поддержкой DLSS 4, включая суперразрешение, многокадровую генерацию, NVIDIA Reflex и новую функцию DLSS 4 — реконструкцию лучей на основе модели Transformer. Она повысит детализацию и качество всех эффектов трассировки лучей, таких как отражения, тени, затенение и глобальное освещение.
Помойку dlss скоро везде будут пихать, зачем делать оптимизацию действительно
можешь всю жизнь любоваться ужаснейшим ТАА, никто не мешает
Оптимизации не было в половине игрушек и до длсс
Шо, в свое время купил "топ за свои деньги" 6000/7000 серии и теперь тебя кинули на нормальный апскейлер?)
Которая новость к ряду про трассировку )
Секта "лучи ни нада" всем составом отправляется на Плутон для терраформирования, в связи с повышенным тепловыделением и реактивной тягой в районе ануса.
Та она мертва, с выходом фср4 и секта тензоры не нужны будет умирать постепенно.
Да нифига, живее всех живых)
Не , ну серьёзно , на RTX не красиво же, ощущение выкрученной гаммы
Да РТИ в целом спороное улучшение, где то лучше где то хуже. Но вот потребление производительности просто огромное
5090 с трассировкой без dlss в 4к не тянет, значит минималка будет 2060 super. 100%.
Для rt минималка 3080 какая-нибудь будет🤣
То что показали кстати, это был с дегенератором кадров
Ровно через месяц