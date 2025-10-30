Dying Light: The Beast получила обновление 1.3 с новым поведением врагов и девять добивающих приёмов

Techland выпустила очередное обновление для Dying Light: The Beast, добавив в игру новую механику «Сдача» и серию жестоких анимаций добиваний.
Теперь противники-люди с оружием ближнего боя могут реагировать на угрозу реалистичнее — если вы направите на них огнестрельное оружие, некоторые решат сложить оружие и сдаться, вместо того чтобы сражаться до смерти. Как именно разовьётся ситуация, зависит только от игрока.
Кроме того, в игру добавлено девять новых казней для различных типов оружия:
- 1 — для одноручного клинкового;
- 2 — для длинного дробящего;
- 2 — для длинного клинкового;
- 1 — для двуручного дробящего;
- 1 — для двуручного клинкового;
- 1 — для ножей;
- 1 — для кастетов.
Разработчики обещают, что обновление сделает бои против людей более живыми и кинематографичными, добавив игре ещё больше динамики и брутальности.
Производительность и стабильность:
- Исправлены различные проблемы со сбоями на всех платформах.
- Улучшена стабильность игры при создании новых сохранений и во время длительных игровых сессий.
- Исправлены многочисленные случаи снижения производительности и падения FPS в кооперативном режиме.
- Улучшено качество изображения за счёт устранения проблем с уровнем детализации и потоковой передачей текстур.
Улучшения графики:
- Исправлены многочисленные артефакты освещения и визуальные артефакты в различных миссиях и на различных платформах.
- Исправлены различные визуальные артефакты и графические несоответствия.
- Исправлено некорректное поведение камеры и графические сбои в нескольких заданиях.
- Исправлены проблемы с анимацией, включая снятие дробовика и подбор различных предметов.
- Исправлена проблема с полупрозрачным материалом в окнах.
- Исправлена проблема с парящим оружием во время кат-сцены.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
monk70, может как-то следить пора за тем, что выкладываешь? Пишешь про Dying Light 2, а ссылка ведёт на The Beast
Да ему похрен что вываливать
А Лучи когда завезут?!
Тоже жду
поддерживаю
Так для The Beast или DL2 обнова?
БИСТ
Да уж
И без RTX. Ясно
Хех, хорошо что я на релизе не стал проходить, еще подожду вдруг чего интересного еще добавят
а лучей все нет