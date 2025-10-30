ЧАТ ИГРЫ
Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 2 202 оценки

Dying Light: The Beast получила обновление 1.3 с новым поведением врагов и девять добивающих приёмов

monk70 monk70

Techland выпустила очередное обновление для Dying Light: The Beast, добавив в игру новую механику «Сдача» и серию жестоких анимаций добиваний.

Теперь противники-люди с оружием ближнего боя могут реагировать на угрозу реалистичнее — если вы направите на них огнестрельное оружие, некоторые решат сложить оружие и сдаться, вместо того чтобы сражаться до смерти. Как именно разовьётся ситуация, зависит только от игрока.

Кроме того, в игру добавлено девять новых казней для различных типов оружия:

  • 1 — для одноручного клинкового;
  • 2 — для длинного дробящего;
  • 2 — для длинного клинкового;
  • 1 — для двуручного дробящего;
  • 1 — для двуручного клинкового;
  • 1 — для ножей;
  • 1 — для кастетов.

Разработчики обещают, что обновление сделает бои против людей более живыми и кинематографичными, добавив игре ещё больше динамики и брутальности.

Производительность и стабильность:

  • Исправлены различные проблемы со сбоями на всех платформах.
  • Улучшена стабильность игры при создании новых сохранений и во время длительных игровых сессий.
  • Исправлены многочисленные случаи снижения производительности и падения FPS в кооперативном режиме.
  • Улучшено качество изображения за счёт устранения проблем с уровнем детализации и потоковой передачей текстур.

Улучшения графики:

  • Исправлены многочисленные артефакты освещения и визуальные артефакты в различных миссиях и на различных платформах.
  • Исправлены различные визуальные артефакты и графические несоответствия.
  • Исправлено некорректное поведение камеры и графические сбои в нескольких заданиях.
  • Исправлены проблемы с анимацией, включая снятие дробовика и подбор различных предметов.
  • Исправлена ​​проблема с полупрозрачным материалом в окнах.
  • Исправлена ​​проблема с парящим оружием во время кат-сцены.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

14
11
Комментарии:  11
Merelone

monk70, может как-то следить пора за тем, что выкладываешь? Пишешь про Dying Light 2, а ссылка ведёт на The Beast

4
Геральт Батькович

Да ему похрен что вываливать

5
SoRaS3

А Лучи когда завезут?!

4
ViksOne

Тоже жду

3
shhelkun ViksOne

поддерживаю

3
Alkatraz7N7

Так для The Beast или DL2 обнова?

jax baron

БИСТ

2
GennadijK

Да уж

Scorpion_GamePlay

И без RTX. Ясно

Souldray

Хех, хорошо что я на релизе не стал проходить, еще подожду вдруг чего интересного еще добавят

WerGC

а лучей все нет