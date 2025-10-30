Dying Light: The Beast получила обновление 1.3 с новым поведением врагов и девять добивающих приёмов

Techland выпустила очередное обновление для Dying Light: The Beast, добавив в игру новую механику «Сдача» и серию жестоких анимаций добиваний.

Теперь противники-люди с оружием ближнего боя могут реагировать на угрозу реалистичнее — если вы направите на них огнестрельное оружие, некоторые решат сложить оружие и сдаться, вместо того чтобы сражаться до смерти. Как именно разовьётся ситуация, зависит только от игрока.

Кроме того, в игру добавлено девять новых казней для различных типов оружия:

1 — для одноручного клинкового;

2 — для длинного дробящего;

2 — для длинного клинкового;

1 — для двуручного дробящего;

1 — для двуручного клинкового;

1 — для ножей;

1 — для кастетов.

Разработчики обещают, что обновление сделает бои против людей более живыми и кинематографичными, добавив игре ещё больше динамики и брутальности.

Производительность и стабильность:

Исправлены различные проблемы со сбоями на всех платформах.

Улучшена стабильность игры при создании новых сохранений и во время длительных игровых сессий.

Исправлены многочисленные случаи снижения производительности и падения FPS в кооперативном режиме.

Улучшено качество изображения за счёт устранения проблем с уровнем детализации и потоковой передачей текстур.

Улучшения графики:

Исправлены многочисленные артефакты освещения и визуальные артефакты в различных миссиях и на различных платформах.

Исправлены различные визуальные артефакты и графические несоответствия.

Исправлено некорректное поведение камеры и графические сбои в нескольких заданиях.

Исправлены проблемы с анимацией, включая снятие дробовика и подбор различных предметов.

Исправлена ​​проблема с полупрозрачным материалом в окнах.

Исправлена ​​проблема с парящим оружием во время кат-сцены.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.