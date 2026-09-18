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Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 2 657 оценок

Dying Light: The Beast получила юбилейное обновление 1.7 - стартует трёхнедельное событие с наградами

monk70 monk70

Techland выпустила юбилейное обновление 1.7 для Dying Light: The Beast, приуроченное к первой годовщине игры. Вместе с патчем игроков ждут трёхнедельное праздничное событие, ежедневный календарь наград и несколько технических исправлений.

Главное событие годовщины пройдет с 21 сентября в течение трёх недель. Игроки смогут совместно выполнять глобальные еженедельные цели и получать награды за вклад в прогресс сообщества.

Кроме того, каждую неделю будут проходить голосования, определяющие специальные модификаторы игрового процесса на выходные. Выбор сообщества повлияет на то, как будут проходить сражения в регионе Кастор-Вудс.

Празднование начнётся уже 18 сентября с уикенда 2XP, а во время события также появятся более сильные противники и редкие заражённые Bober Infected.

Параллельно стартует веб-календарь Crane’s Anniversary Drops, рассчитанный на 21 день. Каждый день на странице Outpost можно будет получать новые награды:

  • игровые докеты;
  • очки магазина;
  • праздничные скины оружия;
  • чертежи и другие бонусы.

Если пропустить день, награды можно забрать позже — до 19 октября, 15:00 МСК. После этого невостребованные предметы станут недоступны.

Что исправили в патче 1.7

  • Исправлена ошибка, из-за которой объекты в гоночных испытаниях иногда не исчезали, перекрывая маршрут и замедляя игрока.
  • Исправлены различные вылеты и ошибки.
  • Устранены скачки FPS во время битв с боссами на PS5.
  • Исправлены периодические подтормаживания в меню настроек.
  • Устранён разрыв изображения, возникавший при использовании Ray Tracing вместе с Frame Generation на видеокартах GeForce RTX 40-й серии.
Трейлеры 30 Обновления 17
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
haradrim

скучная часть, но лучше второй, а вот первый Dying Light все еще топ.