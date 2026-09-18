Dying Light: The Beast получила юбилейное обновление 1.7 - стартует трёхнедельное событие с наградами

Techland выпустила юбилейное обновление 1.7 для Dying Light: The Beast, приуроченное к первой годовщине игры. Вместе с патчем игроков ждут трёхнедельное праздничное событие, ежедневный календарь наград и несколько технических исправлений.
Главное событие годовщины пройдет с 21 сентября в течение трёх недель. Игроки смогут совместно выполнять глобальные еженедельные цели и получать награды за вклад в прогресс сообщества.
Кроме того, каждую неделю будут проходить голосования, определяющие специальные модификаторы игрового процесса на выходные. Выбор сообщества повлияет на то, как будут проходить сражения в регионе Кастор-Вудс.
Празднование начнётся уже 18 сентября с уикенда 2XP, а во время события также появятся более сильные противники и редкие заражённые Bober Infected.
Параллельно стартует веб-календарь Crane’s Anniversary Drops, рассчитанный на 21 день. Каждый день на странице Outpost можно будет получать новые награды:
- игровые докеты;
- очки магазина;
- праздничные скины оружия;
- чертежи и другие бонусы.
Если пропустить день, награды можно забрать позже — до 19 октября, 15:00 МСК. После этого невостребованные предметы станут недоступны.
Что исправили в патче 1.7
- Исправлена ошибка, из-за которой объекты в гоночных испытаниях иногда не исчезали, перекрывая маршрут и замедляя игрока.
- Исправлены различные вылеты и ошибки.
- Устранены скачки FPS во время битв с боссами на PS5.
- Исправлены периодические подтормаживания в меню настроек.
- Устранён разрыв изображения, возникавший при использовании Ray Tracing вместе с Frame Generation на видеокартах GeForce RTX 40-й серии.
скучная часть, но лучше второй, а вот первый Dying Light все еще топ.