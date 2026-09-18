Dying Light: The Beast получит физические издания к первой годовщине - но только на PS5

Ровно через год после первоначального полностью цифрового релиза Dying Light: The Beast наконец официально получит несколько физических изданий, которые уже сегодня стали доступны для предварительного заказа.

Трудно поверить, но с момента выхода Dying Light: The Beast прошёл уже целый год. Игра показала, каким, по мнению автора материала, должно было стать настоящее продолжение Dying Light. Без попытки принизить достоинства Dying Light 2 и всё, что та игра сделала правильно, именно The Beast оказалась тем направлением развития серии, которого многие поклонники ждали больше всего.

Одной из немногих заметных проблем Dying Light: The Beast оставалось то, что игра по какой-то причине была ограничена исключительно цифровыми магазинами и вообще не получила физического релиза. Techland намекала, что в будущем ситуация может измениться, и теперь это наконец подтвердилось: сразу несколько коробочных изданий стали доступны для предзаказа в Super Rare Games.

Dying Light: The Beast наконец получит физическое издание. Но, по иронии судьбы, только на PS5.

Как раз к первой годовщине игры Super Rare Games объявила о сотрудничестве с Techland, благодаря которому Dying Light: The Beast наконец появится на полках в полноценном физическом формате. При этом коробочная версия почему-то будет эксклюзивом PS5, поэтому владельцам Xbox, которые захотят получить возвращение Кайла Крейна на диске, придётся сменить платформу.

Издание с вполне подходящим названием Definitive Edition будет включать все выпущенные для игры обновления, DLC, наборы оружия и дополнения. Самой базовой станет версия Retail, в комплект которой войдут полная игра, руководство пользователя и вкладыш с инструкцией по получению цифровых бонусов Outpost. Количество предварительных заказов на эту версию ограничиваться не будет.

Следующей станет более ограниченная SRG Standard Edition. Она получит эксклюзивный слипкейс, наклейку SRG и индивидуальный номер релиза Super Rare Games.

Наконец, самой насыщенной станет Anniversary Edition, в которую войдёт большое количество дополнительных материалов: артбук в твёрдом переплёте формата A4, саундтрек на двух дисках, постер, карта Castor Woods, две металлические значки, шесть открыток, набор наклеек и нашивка Castor Woods.

Количество экземпляров SRG Standard Edition и Anniversary Edition будет ограничено. Окончательные тиражи объявят 16 октября.

Предварительные заказы на все три физические версии Dying Light: The Beast уже открыты на сайте Super Rare Games и будут приниматься чуть меньше месяца — до 16 октября.