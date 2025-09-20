Dying Light: The Beast получит первый хотфикс в начале следующей недели. Techland предложила игрокам новый подарок

Dying Light: The Beast, пожалуй, самый важный релиз недели: охотник на зомби Кайл Крейн снова пробирается паркуром по совершенно новому открытому миру, разнося головы нежити самыми разными ужасными способами. Хотя в релизном билде было несколько сообщений о нестабильности, Techland немедленно отреагировала на это и готова выпустить первый патч.
В сообщении компания заявила, что обновление выйдет в начале следующей недели и исправит дождь в помещении и ошибку цикла дня и ночи.
Мы видим, что некоторые из вас делятся отзывами о дожде в помещении и нарушении цикла день/ночь. Наша команда уже работает над этим, и мы решили приложить дополнительные усилия в выходные, чтобы исправить это на ПК и консолях в начале следующей недели.
В качестве небольшого подарка за терпение и понимание Techland дарит всем игрокам мощный дробовик «Адская гончая», который можно забрать из тайника уже сейчас.
Прикольная игрушка получилась, очень в духе первой части, но местами с торчащими ушами второй. Ну и полная русификация тоже весьма порадовала. А вот дождь в помещении - не очень :)
заливает?
Там очень багованный дождь, такое ощущение что к нему еще и текстур не досыпали, просто всё вокруг становится черно-белым, не зависимо от того, в помещении или нет.
Очень хорошая игра,за ультиматум бесплатно досталась.Очень жаль что денувки нету.Одни платят,другие играют,меня такое не устраивает.За игры без денуво я не имею привычки платить.
Вон резик 4 про аду не взломаный и душа радуется,у меня есть,у других нет.
Я может много хочу, ну что то долго ждать, многие уже пройдут. Ладно я игра по чучуть, занят часто, ну игра не слишком то долгая, и вроде как потом нечем в игре заниматся.
Так ты отложи когда патч выйдет и потом пройдешь
Ну я пока видел баг с днём и ночью, не так смертельно. (один раз)
ну не знаю в дл всегда тонну занятий
Так хотфикс или патч?
Хотфикс, плавно переходящий в патч
Пройти на один раз, не более. Сюжет не плохой.
Какие щедрые )