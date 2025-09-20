Dying Light: The Beast получит первый хотфикс в начале следующей недели. Techland предложила игрокам новый подарок

Dying Light: The Beast, пожалуй, самый важный релиз недели: охотник на зомби Кайл Крейн снова пробирается паркуром по совершенно новому открытому миру, разнося головы нежити самыми разными ужасными способами. Хотя в релизном билде было несколько сообщений о нестабильности, Techland немедленно отреагировала на это и готова выпустить первый патч.

В сообщении компания заявила, что обновление выйдет в начале следующей недели и исправит дождь в помещении и ошибку цикла дня и ночи.

Мы видим, что некоторые из вас делятся отзывами о дожде в помещении и нарушении цикла день/ночь. Наша команда уже работает над этим, и мы решили приложить дополнительные усилия в выходные, чтобы исправить это на ПК и консолях в начале следующей недели.

В качестве небольшого подарка за терпение и понимание Techland дарит всем игрокам мощный дробовик «Адская гончая», который можно забрать из тайника уже сейчас.