Dying Light: The Beast получит уровень сложности Кошмар, вдохновлённый Alien: Isolation и Resident Evil 3

Techland продолжает расширять вселенную Dying Light: The Beast — крупного дополнения к Dying Light 2: Stay Human. В свежем посте на Pilgrim Outpost руководитель франшизы Тимон Смекала рассказал о грядущих обновлениях, включая Новая игра+, систему уровней легенды и особенно — новый уровень сложности Кошмар, вдохновлённый культовыми хоррорами Alien: Isolation и Resident Evil 3: Nemesis.
По словам Смекалы, в студии хотят сделать прохождение значительно напряжённее, чем просто повышение урона противников. Разработчики планируют изменить поведение боссов, сделать их менее предсказуемыми и добавить новые механики выживания. В частности, особое внимание уделяется врагам типа волатайл— разработчики рассматривают идеи, как превратить встречи с ними в действительно пугающий опыт.
«Мы смотрим на то, как можно сделать врагов умнее и непредсказуемее. Вдохновляемся играми вроде Alien: Isolation и Resident Evil 3: Nemesis, где противник постоянно держит игрока в напряжении», — отметил Смекала.
Уровень сложности Кошмар появится в игре после выхода обновления с Новая игра+ и уровнями легенды. Techland обещает, что режим станет не просто усложнённой версией игры, а создаст реалистичную петлю выживания, где игроку придётся внимательно следить за ресурсами и состоянием героя.
Кроме того, студия подтвердила, что в рамках пути испытаний Call of the Beast сообщество продолжит получать новые задания и награды вплоть до 2026 года. Первое глобальное испытание требовало от игроков совместно «собрать» 60 миллионов отрубленных конечностей заражённых — и это лишь начало.
Как и все игры в серии dying light the beast из бета теста выйдет только через годик после активного патчинга
после всех дополнений и активного бомбинга игроков, а патчинг это дело наживное
Как и все игры в принципе, а то и не один годик.
Такой бы бета тест большинству разрабов взять как пример, ни кто больше и не поддерживает сингловые игры и не пилит для них контент на протяжении нескольких лет как Techland, ну разве что разрабы No Man's Sky.тут ещё круче.
Они балбесы? В Изоленте мы прячемся и на кортах ходим, тут же обычные 5 зомби тебя сожрут за 2 удара.
Перефразируя: этот режим для мазохистов, у которых очень много свободного времени, ведь вы будете умирать с двух тычек и переигрывать контрольные точки раз за разом. А враги будут губками, которым твои взмахи оружием, будут как палкой по крапиве.
Если начать на новой игре+ то будет не так сложно. Я на харде ( пока максимальная сложность ) уже на 14 уровне всех с одного удара убиваю
Волатайлы и так душные, они еще больше хотят сделать. Безумие
А боссы - заскриптованные болванчики. Чё там можно сделать непредсказуемым? Спавн мелких зомби прямо за спиной ГГ?
Скорей бы уже.
Идея то прикольная. Но вряд ли это на изоленту будет похожа, уж слишком игры разные.
жду лучи
там и так кошмар, куда еще кошмарнее?!