Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 2 171 оценка

Dying Light: The Beast получит уровень сложности Кошмар, вдохновлённый Alien: Isolation и Resident Evil 3

IKarasik IKarasik

Techland продолжает расширять вселенную Dying Light: The Beast — крупного дополнения к Dying Light 2: Stay Human. В свежем посте на Pilgrim Outpost руководитель франшизы Тимон Смекала рассказал о грядущих обновлениях, включая Новая игра+, систему уровней легенды и особенно — новый уровень сложности Кошмар, вдохновлённый культовыми хоррорами Alien: Isolation и Resident Evil 3: Nemesis.

НГ+, легендарные уровни, кошмарная сложность - Techland опубликовала дорожную карту контента Dying Light: The Beast

По словам Смекалы, в студии хотят сделать прохождение значительно напряжённее, чем просто повышение урона противников. Разработчики планируют изменить поведение боссов, сделать их менее предсказуемыми и добавить новые механики выживания. В частности, особое внимание уделяется врагам типа волатайл— разработчики рассматривают идеи, как превратить встречи с ними в действительно пугающий опыт.

«Мы смотрим на то, как можно сделать врагов умнее и непредсказуемее. Вдохновляемся играми вроде Alien: Isolation и Resident Evil 3: Nemesis, где противник постоянно держит игрока в напряжении», — отметил Смекала.

Уровень сложности Кошмар появится в игре после выхода обновления с Новая игра+ и уровнями легенды. Techland обещает, что режим станет не просто усложнённой версией игры, а создаст реалистичную петлю выживания, где игроку придётся внимательно следить за ресурсами и состоянием героя.

Кроме того, студия подтвердила, что в рамках пути испытаний Call of the Beast сообщество продолжит получать новые задания и награды вплоть до 2026 года. Первое глобальное испытание требовало от игроков совместно «собрать» 60 миллионов отрубленных конечностей заражённых — и это лишь начало.

Комментарии:  12
agula98

Как и все игры в серии dying light the beast из бета теста выйдет только через годик после активного патчинга

7
Niko71790

после всех дополнений и активного бомбинга игроков, а патчинг это дело наживное

4
OSTTDK

Как и все игры в принципе, а то и не один годик.

3
saa0891

Такой бы бета тест большинству разрабов взять как пример, ни кто больше и не поддерживает сингловые игры и не пилит для них контент на протяжении нескольких лет как Techland, ну разве что разрабы No Man's Sky.тут ещё круче.

1
Scorpion_GamePlay

Они балбесы? В Изоленте мы прячемся и на кортах ходим, тут же обычные 5 зомби тебя сожрут за 2 удара.

6
Merelone
Techland обещает, что режим станет не просто усложнённой версией игры, а создаст реалистичную петлю выживания, где игроку придётся внимательно следить за ресурсами и состоянием героя.

Перефразируя: этот режим для мазохистов, у которых очень много свободного времени, ведь вы будете умирать с двух тычек и переигрывать контрольные точки раз за разом. А враги будут губками, которым твои взмахи оружием, будут как палкой по крапиве.

4
Neko-Aheron

Если начать на новой игре+ то будет не так сложно. Я на харде ( пока максимальная сложность ) уже на 14 уровне всех с одного удара убиваю

3
soulfox

Волатайлы и так душные, они еще больше хотят сделать. Безумие
А боссы - заскриптованные болванчики. Чё там можно сделать непредсказуемым? Спавн мелких зомби прямо за спиной ГГ?

3
saa0891
Новая игра+, систему уровней легенды

Скорей бы уже.

1
VIGITAL ART

Идея то прикольная. Но вряд ли это на изоленту будет похожа, уж слишком игры разные.

1
WerGC

жду лучи

1
martin32

там и так кошмар, куда еще кошмарнее?!