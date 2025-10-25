Dying Light: The Beast получит уровень сложности Кошмар, вдохновлённый Alien: Isolation и Resident Evil 3

Techland продолжает расширять вселенную Dying Light: The Beast — крупного дополнения к Dying Light 2: Stay Human. В свежем посте на Pilgrim Outpost руководитель франшизы Тимон Смекала рассказал о грядущих обновлениях, включая Новая игра+, систему уровней легенды и особенно — новый уровень сложности Кошмар, вдохновлённый культовыми хоррорами Alien: Isolation и Resident Evil 3: Nemesis.

По словам Смекалы, в студии хотят сделать прохождение значительно напряжённее, чем просто повышение урона противников. Разработчики планируют изменить поведение боссов, сделать их менее предсказуемыми и добавить новые механики выживания. В частности, особое внимание уделяется врагам типа волатайл— разработчики рассматривают идеи, как превратить встречи с ними в действительно пугающий опыт.

«Мы смотрим на то, как можно сделать врагов умнее и непредсказуемее. Вдохновляемся играми вроде Alien: Isolation и Resident Evil 3: Nemesis, где противник постоянно держит игрока в напряжении», — отметил Смекала.

Уровень сложности Кошмар появится в игре после выхода обновления с Новая игра+ и уровнями легенды. Techland обещает, что режим станет не просто усложнённой версией игры, а создаст реалистичную петлю выживания, где игроку придётся внимательно следить за ресурсами и состоянием героя.

Кроме того, студия подтвердила, что в рамках пути испытаний Call of the Beast сообщество продолжит получать новые задания и награды вплоть до 2026 года. Первое глобальное испытание требовало от игроков совместно «собрать» 60 миллионов отрубленных конечностей заражённых — и это лишь начало.