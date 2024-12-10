Dying Light: The Beast появится на The Game Awards 2024

Dying Light: The Beast — спин-офф популярной постапокалиптической серии будет представлен на The Game Awards 2024. Польские разработчики из Techland подтвердили, что на пятничном мероприятии будет показан ещё один трейлер.

Вероятно, это будет полноценный трейлер, в котором мы узнаем больше подробностей о жестоких экспериментах над Кайлом Крейном. Об этом свидетельствует тизер, призванный побудить фанатов посмотреть The Game Awards 2024.

Кайл страдает. Смотрите The Game Awards 13 декабря, чтобы узнать, почему.

Анонс сопровождался необычным тизером, в котором мы слышим стоны Кайла и видим, как его сердце бьётся быстрее на мониторе ЭКГ. Можно с уверенностью предположить, что многие игроки захотят посмотреть трейлер уже на TGA 2024, поскольку в прошлом месяце Techland сообщила, что Dying Light: The Beast была добавлена ​​в список желаний одним миллионом игроков на всех платформах.