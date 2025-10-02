Dying Light: The Beast предлагает больше свободы, чем серия Far Cry от Ubisoft

В Dying Light: The Beast игрокам предлагается множество возможностей для ведения боя различными способами. Директор игры Натан Лемэр считает, что такая свобода даже превосходит ту, что была в серии Far Cry, над которой он сам ранее работал. В недавнем интервью GamesRadar+ Лемэр привел несколько примеров, чтобы продемонстрировать свободу, которую предоставляет Dying Light: The Beast.
С самого начала, с момента, когда вы открываете дверь в саду замка, вы можете действовать [скрытно], — говорит Лемэр. Ситуация была спроектирована таким образом, что если вы нарушите правило кражи, появятся подкрепления и так далее. Это относится только к определенным действиям, таким как посты или лагеря бандитов, и это очень важно в контексте основной задачи, поскольку создает основу для самовыражения игрока.
Кроме того, в ночных секциях, где противники гораздо опаснее и лучше действовать скрытно, существуют альтернативные методы борьбы с угрозой. В качестве примера Лемэр привел отключение генератора, к которому подключены УФ-лампы, бросание приманки, ожидание и, в конце концов, просто сбор добычи.
Именно это я имею в виду, говоря о подходе 360, но я также считаю, что это то, что нужно этой серии, потому что это улучшает игровой опыт и делает игру многократно проходящей.
До прихода в Techland Лемэр несколько лет проработал в Ubisoft, где занимался серией Far Cry. В интервью он рассказал, что его «наставляли» в вопросах такого открытого подхода к бою. По его мнению, он еще лучше подходит для Dying Light.
Но это очень хорошо подходит для Dying Light — может быть, даже лучше, если можно так сказать — поэтому это было бы интересно развить, особенно с учетом количества доступных инструментов.
Dying Light: The Beast доступна на ПК и консолях. Недавно игра получила обновление, которое исправило один из ее самых раздражающих недостатков — захваты зомби.
Игра не настолько потрясающая как ее хвалят. Да, геймплей неплохой, но в целом такой же как в предыдущих частях, даже слегка похуже. Ничего нового не добавлено, а наоборот урезано (дерево перков). В первой части было несколько вариаций прокачки перков, где необходимо было либо творить паркур, либо мочить зомбей ну и остальное. В "Звере" же полностью урезана эта прокачка и оставили банальную и унылую "Просто качай уровень". По мне так даже вторая была удачнее в этом.Сюжет тоже на любителя. Просто месть. Сбежал из лабы и надо стать сильнее, чтоб отомстить. Конечно для многих и такое пойдет, но если посмотреть второстепенные задания, то оказывается все даже еще чуть скучнее. Банальные и скучные (сбегай туда, найди то, убей тех), да и их по ощущениям не так уж и много. Единственное второстепенное задание, которое хоть как-то приятно игралось - это убить Ягу и помочь Максу. Остальные на уровне скукоты. Визуально игра выглядит и правда приятно. Красивый маленький городок, поля со всякой ерундой, но по ощущениям, будто бегаешь по заднему двору и паркуришь на детской площадке. Карта маловата. Первая даже часть ощущалась, будто много городов и трущоб пробегаешь, а тут мелкий городишко и длинные забеги, если не брать тачку. И если опять же сравнивать с первой и второй частью, то там были зоны карантина (первая часть) и темные зоны (вторая часть), где было в разы опаснее. Там приходилось быть аккуратным, даже в некоторых случаях только ночью заходить, чтобы не было большого сопротивления зомбей. В этой же части ты заходишь в темную зону как наркопритон и будто избиваешь слабых противников, которые толком не могут за себя постоять без разницы днем заходишь или ночью. По факту, игра неплохая, но опять же только на раз. По ощущениям, будто играешь в Resident Evil на минималках (кто добрался до последнего босса, может поймет о чем я). И в целом постоянно вштыриваться кровью зараженных ради прокачки, чем не Резик?!
Эта кампания на грани нищеты.Они за ЭТИ 3 игры плюс стороннюю живут.Ты мудаков с Японию кормишь не задумываясь что эти выб!ядки нас не навидят до глубины души,и они бабле.Твои фашисты завтра к твоим ублюдкам с Европы нас резать полезут.Это мерзкая нация Японцы.
Хорошо они Вас Россию любили во вторую мировую?,щас как?Отказали в кристаллах для конденсаторов Китаю,Китай к России.Пид!оры к Японии не насосутся.МВД на вас суки на всех хватит.
Да, бесит лолгая беготня, ещё и машины какого-то фига взываются так быстро об зомбаков - бред какой-то, приходится трейнером пользоваться для быстрого перемещения по локации. И ещё один плохой момент, то что зомби возраждаются, быстро надоедает из заново убивать в одних и тех же локациях...
Типичный скучный открытый
Да фар край вообще гамнище
"если вы нарушите правило кражи, появятся подкрепления и так далее" - ну это прям сильное отличие от Far Cry.....