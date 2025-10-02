Dying Light: The Beast предлагает больше свободы, чем серия Far Cry от Ubisoft

В Dying Light: The Beast игрокам предлагается множество возможностей для ведения боя различными способами. Директор игры Натан Лемэр считает, что такая свобода даже превосходит ту, что была в серии Far Cry, над которой он сам ранее работал. В недавнем интервью GamesRadar+ Лемэр привел несколько примеров, чтобы продемонстрировать свободу, которую предоставляет Dying Light: The Beast.

С самого начала, с момента, когда вы открываете дверь в саду замка, вы можете действовать [скрытно], — говорит Лемэр. Ситуация была спроектирована таким образом, что если вы нарушите правило кражи, появятся подкрепления и так далее. Это относится только к определенным действиям, таким как посты или лагеря бандитов, и это очень важно в контексте основной задачи, поскольку создает основу для самовыражения игрока.

Кроме того, в ночных секциях, где противники гораздо опаснее и лучше действовать скрытно, существуют альтернативные методы борьбы с угрозой. В качестве примера Лемэр привел отключение генератора, к которому подключены УФ-лампы, бросание приманки, ожидание и, в конце концов, просто сбор добычи.

Именно это я имею в виду, говоря о подходе 360, но я также считаю, что это то, что нужно этой серии, потому что это улучшает игровой опыт и делает игру многократно проходящей.

До прихода в Techland Лемэр несколько лет проработал в Ubisoft, где занимался серией Far Cry. В интервью он рассказал, что его «наставляли» в вопросах такого открытого подхода к бою. По его мнению, он еще лучше подходит для Dying Light.

Но это очень хорошо подходит для Dying Light — может быть, даже лучше, если можно так сказать — поэтому это было бы интересно развить, особенно с учетом количества доступных инструментов.

Dying Light: The Beast доступна на ПК и консолях. Недавно игра получила обновление, которое исправило один из ее самых раздражающих недостатков — захваты зомби.