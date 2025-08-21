Dying Light: The Beast предложит самый разнообразный мир в истории серии

Следующая часть популярной франшизы, Dying Light: The Beast, выйдет уже в следующем месяце. На Gamescom команда Techland рассказала о масштабе и детализации игрового мира.

Директор проекта, Натан Лемер, подтвердил, что новая локация Castor Woods станет самой разнообразной в серии. В игре объединены Старый город, промышленные зоны, фермы, болота и деревни, что создаёт уникальный опыт для каждого биома. Игроков ждёт множество секретов, коллекционных предметов и скрытых карт, ведущих к тайным локациям.

Лемер подчеркнул, что команда стремилась создать мир, который будет «более приземлённым, но вместе с тем открытым для исследований». Каждое новое место в Castor Woods наполняет игру свежим опытом, а локации изобилуют мелкими деталями, которые помогают погрузиться в историю жителей и местности.

Хотя карта может уступать предыдущим частям по размеру, её насыщенность деталями, тайнами и коллекционными предметами делает исследование особенно увлекательным. Dying Light: The Beast уже позиционируется как своего рода Dying Light 3 и обещает стать ярким продолжением франшизы, выходя в следующем месяце.