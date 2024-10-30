Игры Dying Light всегда делали элементы хоррора на выживание важной частью опыта, и предстоящая Dying Light: The Beast не будет исключением. Несмотря на то, что отдельное продолжение должно быть меньше по сравнению с предыдущими частями Dying Light, в том, что касается хоррора на выживание, можно ожидать сильного акцента.

Конечно, это будет в первую очередь верно, когда вы исследуете карту мира ночью, когда нежить будет наиболее опасна и активна, но директор франшизы Таймон Смектала сказал, что дневная часть также попытается вернуть напряжение и атмосферу ранних часов оригинальной Dying Light.

«Dying Light: The Beast сильно склоняется к хоррору на выживание, особенно ночью, когда опасность и напряжение достигают нового уровня. Мы потратили довольно много времени на настройку и улучшения поведения наших высших хищников, Прыгунов, чтобы сделать их более страшными и угрожающими. Кроме того, в дневных частях игры мы хотели воссоздать ощущение (и страх!) первых часов оригинальной Dying Light, где выживание неопределенно, и каждая встреча, даже с простым врагом, может стать последней. С более агрессивными зомби, с напряженной атмосферой, с захватывающими визуальными эффектами — игрокам действительно нужно будет быть осторожными, находчивыми и мыслить стратегически, чтобы выжить.

В том же интервью Смектала также рассказал о размере и плотности новой карты The Beast по сравнению с Dying Light 2 Stay Human, а также о своей точке зрения как разработчика на предстоящую PSSR для PS5 Pro.

Dying Light: The Beast находится в разработке для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК. Дата выхода на данный момент неизвестна.