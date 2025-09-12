Dying Light: The Beast снова перенесли - на этот раз на день раньше

Компания Techland объявила, что из-за невероятного ожидания Dying Light: The Beast игра выйдет 18 сентября вместо 19. Команда опубликовала это объявление в посте, который совпал с сообщением о том, что более миллиона игроков оформили предварительный заказ на игру на всех платформах.
В пресс-релизе команда Techland сообщила, что Dying Light: The Beast выйдет на день раньше запланированного срока — 18 сентября 2025 года в 19:00 МСК.
В рамках релиза директор франшизы Таймон Смектала сказал:
Видя энтузиазм нашего сообщества по поводу возвращения Кайла Крейна в Dying Light: The Beast и зная, что игра готова, мы захотели сделать что-то особенное для наших игроков. Мы поставили перед собой задачу сделать невозможное возможным, и поэтому выпускаем игру немного раньше. Мне не терпится увидеть реакцию игроков, когда они наконец-то окунутся в мир Зверя.
Более того, фанаты, оформившие предзаказ игры (и те, кто уже оформил), получат эксклюзивную новую награду, когда Dying Light: The Beast выйдет 18 сентября.
блин, вы меня так не пугайте. это единственная игра в этом году, которую я жду
Как-же её форсят, не к добру. Да и в целом она интересна только в коопе, а соло скучна донельзя.
"Не нравится - не ешь"
Не так сильно форсят, как борду 4.. Ну и вообще как ты хотел, игра не ноунейм, по этому и форсят.
Обосрафию тож форсили и чо вышло ? )
А Борда она борда, не дать не взять все тож самое в новом антураже и нормальным опенворлдом. Квесты ржачные )
Ну что пора мстить , будет рубить ночью вставляем два медных провода в розетку чтоб так хорошо торкнуло слету взбодришься и снова гамать ))))
Похоже на прикол
алелуя
Денувка есть?
вроде да, но я покупал вторую часть, давно, на релизе. мне эту новую подарили бесплатно
в 1 небыло. в 2 было. и убрана для Ру региона. думайте
Судя по страничке нет, во второй части она была (но убрали).