Dying Light: The Beast 18.09.2025
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 355 оценок

Dying Light: The Beast снова перенесли - на этот раз на день раньше

monk70 monk70

Компания Techland объявила, что из-за невероятного ожидания Dying Light: The Beast игра выйдет 18 сентября вместо 19. Команда опубликовала это объявление в посте, который совпал с сообщением о том, что более миллиона игроков оформили предварительный заказ на игру на всех платформах.

В пресс-релизе команда Techland сообщила, что Dying Light: The Beast выйдет на день раньше запланированного срока — 18 сентября 2025 года в 19:00 МСК.

В рамках релиза директор франшизы Таймон Смектала сказал:

Видя энтузиазм нашего сообщества по поводу возвращения Кайла Крейна в Dying Light: The Beast и зная, что игра готова, мы захотели сделать что-то особенное для наших игроков. Мы поставили перед собой задачу сделать невозможное возможным, и поэтому выпускаем игру немного раньше. Мне не терпится увидеть реакцию игроков, когда они наконец-то окунутся в мир Зверя.

Более того, фанаты, оформившие предзаказ игры (и те, кто уже оформил), получат эксклюзивную новую награду, когда Dying Light: The Beast выйдет 18 сентября.

Комментарии:  17
Искусственный интеллeкт
блин, вы меня так не пугайте. это единственная игра в этом году, которую я жду

DezkQ

Как-же её форсят, не к добру. Да и в целом она интересна только в коопе, а соло скучна донельзя.

Haranis

"Не нравится - не ешь"

ОгурчикЮрец

Не так сильно форсят, как борду 4.. Ну и вообще как ты хотел, игра не ноунейм, по этому и форсят.

DezkQ ОгурчикЮрец

Обосрафию тож форсили и чо вышло ? )

А Борда она борда, не дать не взять все тож самое в новом антураже и нормальным опенворлдом. Квесты ржачные )

Анна Кранцове

Ну что пора мстить , будет рубить ночью вставляем два медных провода в розетку чтоб так хорошо торкнуло слету взбодришься и снова гамать ))))

Neko-Aheron

Похоже на прикол

jax baron

алелуя

Твоя мaмка

Денувка есть?

Искусственный интеллeкт

вроде да, но я покупал вторую часть, давно, на релизе. мне эту новую подарили бесплатно

Hakuni

в 1 небыло. в 2 было. и убрана для Ру региона. думайте

Zick211

Судя по страничке нет, во второй части она была (но убрали).