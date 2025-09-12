Dying Light: The Beast снова перенесли - на этот раз на день раньше

Компания Techland объявила, что из-за невероятного ожидания Dying Light: The Beast игра выйдет 18 сентября вместо 19. Команда опубликовала это объявление в посте, который совпал с сообщением о том, что более миллиона игроков оформили предварительный заказ на игру на всех платформах.

В пресс-релизе команда Techland сообщила, что Dying Light: The Beast выйдет на день раньше запланированного срока — 18 сентября 2025 года в 19:00 МСК.

В рамках релиза директор франшизы Таймон Смектала сказал:

Видя энтузиазм нашего сообщества по поводу возвращения Кайла Крейна в Dying Light: The Beast и зная, что игра готова, мы захотели сделать что-то особенное для наших игроков. Мы поставили перед собой задачу сделать невозможное возможным, и поэтому выпускаем игру немного раньше. Мне не терпится увидеть реакцию игроков, когда они наконец-то окунутся в мир Зверя.

Более того, фанаты, оформившие предзаказ игры (и те, кто уже оформил), получат эксклюзивную новую награду, когда Dying Light: The Beast выйдет 18 сентября.